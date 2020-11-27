Российский фестиваль вызвал большой интерес азербайджанских кинематографистов

БАКУ /Trend Life/ - С 6 ноября 2020 года объявлен прием заявок на участие в основной конкурсной программе XIX международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", который пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра (Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Как отмечается, активно поступают заявки на участие в конкурсе из Азербайджана и Египта.

Напомним, что изначально проведение фестиваля кинодебютов планировалось на конец февраля 2021 года, однако на состоявшемся 25 ноября заседании оргкомитета фестиваля было предложено перенести его на 11-16 марта.

Конкурс фестиваля направлен на объединение творческих усилий начинающих и профессиональных кинематографистов и вдохновляет на социальную активность и соучастие в решении социальных проблем.

(Автор: Джани Бабаева)