YARAT представляет выставочный проект "Сотвори себе остров" в Музее живописи Азербайджана

Культура 30 ноября 2020 13:55 (UTC+04:00)
YARAT представляет выставочный проект "Сотвори себе остров" в Музее живописи Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представляет выставочный проект «Сотвори себе остров», который откроется в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков 1 декабря, сообщает Trend Life.

Выставка художественных произведений из частных и государственных коллекций, проходит в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков и демонстрирует зрителю работы, созданные в конце 80-х – первой половине 90-х годов двадцатью одним азербайджанским художником нескольких поколений. Многие произведения представлены широкой публике впервые.

В выставку вошли работы таких известных художников как Шамо Абасов, Мелик Агамалов, Эльяр Алимирзоев, Мусеиб Амиров, Гусейн Хагвердиев, Уджал Хагвердиев, Камал Ахмед, Расим Бабаев, CHINGIZ, Эйбат Бабаев, Эльнур Бабаев, Мир Надир Зейналов, Рашид Исмайлов, Инна Костина, Эльдар Курбан, Санан Курбанов, Назим Рахманов, Теймур Даими, Сабина Шихлинская, Муслим Эльдаров, Ирина Эльдарова.

В названии выставки звучит тема одиночества и уединения, как духовного спасения во времена крушения. Строки из поэмы «Сотвори себе остров», представленные на выставке произведения едины и перекликаются по напряженности образа и внутреннему посланию. Это сочетание очень характерно и символично для представления того периода, которому посвящена выставка. В основе концепции выставки – обращение к вечным экзистенциальным темам - надежде и разочарованию, войне и любви, смерти и возрождению.

Однако с исторической точки зрения проект об искусстве периода распада Советского Союза. Темы, касающиеся советского наследия, сегодня в значительной степени исчерпаны, будучи в какой-то момент востребованными в мировой культурной среде. Но все же каждый новый кураторский взгляд, различие в восприятии новыми поколениями, экспонирование неизвестных произведений того периода могут раскрыть новые исторические и культурные пласты.

Обретение государственной независимости бывшими советскими республиками происходило различными историческими путями. В Азербайджане годы после распада СССР были годами, связанными с войной, приведшей к оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов страны, и стали одной из самых трагических страниц в истории Азербайджана. И в этой связи, выставка в большой мере о памяти, об историческом наследии и о национальной идентичности.

После распада СССР искусство стало более активной частью жизни, утеряв былую отстраненность и условность. В Азербайджане же, в некотором смысле произошел провал во временном измерении. Время не шло вперед, оно не шло вспять – оно как будто остановилось. Причиной этому стали не только война и ее последствия - беженцы, экономический коллапс и политическая анархия, но и крушение надежд на «новую» жизнь, зародившихся в период перестройки.

И именно в этот период «безвременья» художники, музыканты, поэты создавали произведения сильнейшего духовного накала и освобожденные от каких-либо конъюнктур.

Интересно то, что многие произведения того периода, художники сохранили в своих студиях. Художественный рынок был заинтересован в красоте и возвышенности, нежели в искусстве с таким импульсом трагичности). Выставка «Сотвори себе остров» образно состоит из трех частей, отражающих исторические события периода 1988–1996 годов.

Период «Надежды на перемены и предчувствие надвигающейся катастрофы», период «Разразившаяся трагедия – война и ее последствия» и период «Возрождающаяся жизнь и лучи света в конце туннеля».

Художественные произведения выставки представлены зрителю в сопровождении фильма из документальных фотографий и видеохроники тех лет, воссоздающих и визуализирующих состояние и настроение общества того периода.

В выставку вошли произведения из собраний Музея современного искусства (Баку), Союза художников Азербайджана и Объединения фотографов Азербайджана.

Куратор - Сабина Шихлинская

Исследователь - Захра Мамедова

О МУЗЕЕ ЖИВОПИСИ АЗЕРБАЙДЖАНА ХХ-ХХI ВЕКОВ

Музей Живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков, созданный Фондом Гейдара Алиева и

расположенный недалеко от Площади Государственного флага, был открыт в июне 2015 года, а 26 мая 2018 года Пространство Современного Искусства YARAT представило в этом музее первую выставку под названием “Труд, отдых и мечты: 1960–1980-е глазами азербайджанских мастеров”. В экспозицию были включены работы 23-х известных художников Азербайджана, составляющих золотой фонд азербайджанской культуры.

Благодаря регулярным встречам с местными и зарубежными специалистами в области искусства, кураторами и художниками, посетители выставки получили возможность более подробно знакомиться с биографиями и творчеством представленных в музее художников.

Мастер-классы для детей “Little Master” и для взрослых “Познай себя”, которые проводятся под руководством известных художников, помогли участникам выявить свой творческий потенциал и усвоить основы изобразительного искусства. А в музейных залах прошли музыкальные мероприятия самых разных жанров от классики до рока.

Музей тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, а профессиональный персонал музея при помощи интерактивных экскурсий ежедневно знакомит школьников и студентов с экспозицией, учит их понимать и анализировать искусство.

О YARAT

Некоммерческая организация Пространство Современного Искусства YARAT, учрежденная в 2011 году Аидой Махмудовой, располагается в столице Азербайджана Баку.

YARAT (от слова «yaratmaq», что в переводе с азербайджанского языка означает «творить») принял на себя долгосрочные обязательства по созданию центра активности в сфере искусства и образовательно-исследовательской деятельности на Кавказе, в Центральной Азии и прилегающем регионе.

Центр Современного Искусства YARAT, Проектное Пространство ARTIM, Мастерские YARAT, обширные образовательные и общественные проекты являются составными частями Пространства Современного Искусства YARAT. Центр Искусства YARAT открылся в марте 2015 года и является основным выставочным пространством организации.

Центр YARAT, расположенный в бывшем штабе военного флота советского периода на площади 2000 м2, является культурным центром регионального масштаба и пространством для выставочных и образовательных проектов. В программу выставок включены новые работы художников, анализирующих данный регион. Сотрудничая с известными художниками международного уровня, центр организует их выставки, и одновременно с этим поддерживает художников из разных регионов Азербайджана, предоставляя им возможность представить свои работы.

В октябре 2015 года YARAT учредил в Старом Городе публичную и экспериментальную площадку Проектное Пространство ARTIM. ARTIM (что на азербайджанском означает «прогресс») - демонстрирует экспериментальный опыт и новые произведения перспективных молодых профессионалов в сфере искусства, а также иностранных художников-участников программы резидентуры. В течении года в Проектном пространстве ARTIM проводятся проекты разного масштаба и действует программа ARTIM Lab. Эта программа позволяет молодым художникам участвовать в семинарах, накапливать опыт в мастерских, генерируя идеи и создавая новые произведения.

Учрежденная в 2016 году YARAT Программа Резидентуры ориентирована на азербайджанских художников, открытых для нового опыта, и иностранных художников, которые стремятся «открыть для себя» регион. Программа позволяет участникам в течение трех месяцев создавать работы, связанные с регионом, находясь в постоянном диалоге с местными художниками, кураторами и коллекционерами. Участниками программы резидентуры в течение года могут стать 6 международных и 4 местных художника.

Произведения, подготовленные в результате программы резидентуры, выставляются в Проектном Пространстве ARTIM.

Выставка: Сотвори себе остров

Адрес: Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков. Баилово / Площадь Государственного флага, Баку

Даты: 1 декабря 2020 г. – 30 мая 2021 г.

Часы работы выставки: со вторника по пятницу с 12:00 до 18:00

Вход свободный

Веб-сайт: www.yarat.az

Фейсбук: @YARATContemporaryArtSpace

Инстаграм: @yaratcontemporaryartspace

YouTube: YARATContemporaryArtSpace

(Автор: Вугар Иманов)

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