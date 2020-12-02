Анар Керимов направил письмо деятелям культуры России

БАКУ /Trend Life/ - Как известно, группа деятелей культуры Российской Федерации обратилась в ЮНЕСКО с просьбой помочь защитить христианское наследие в Карабахе, оказать содействие по включению его в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на разрушение многочисленных памятников мусульманского наследия во время армянской оккупации территории нашей страны, в обращении говорится только о христианском наследии, а также не принимается во внимание, что на территории Азербайджана все историко-культурное и религиозное наследие охраняется со стороны государства, и правительство относится к этому вопросу очень серьёзно.

То, что обращение было адресовано непосредственно ЮНЕСКО, указывает на его предвзятость и является частью клеветнической кампании против нашей страны.

В связи с этим со стороны первого заместителя министра культуры Азербайджана, исполняющего обязанности министра культуры Анара Керимова было направлено письмо, подписавшим обращение в ЮНЕСКО деятелям культуры Российской Федерации, сообщили Trend Life в ведомстве.

В письме представлена информация о разрушенном культурном наследии на территориях Азербайджана, находившихся долгие годы под оккупацией Армении.

В тоже время приводятся факты охраны со стороны государства историко-культурных и религиозных памятников (мусульманских, христианских, иудаизских), расположенных в различных городах Азербайджана.

Наряду с этим отмечено, что деятели культуры России обратились в ЮНЕСКО, а не к правительству Азербайджана, вследствие чего им рекомендовано не становится жертвами армянской пропаганды.

В конце письма деятели культуры, подписавшие обращение, были приглашены в Азербайджан, чтобы ознакомиться с результатами разрушений на освобожденных территориях Азербайджана, а также заботой Азербайджана к культурному наследию.

Отметим, что обращение в ЮНЕСКО не было принято однозначно рядом известных деятелей и представителей культуры, вызвав широкую критику.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)