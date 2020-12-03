Азербайджанские фотографы удостоены почетных международных званий "Художник" и "Совершенство"

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке Азербайджанского фотоклуба "Gilavar" отечественные фотографы удостоены почетных званий Международной федерации фотоискусства (FIAP), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Объединения фотографов Азербайджана.

Чтобы получить почетные звания данного учреждения, фотографы должны участвовать в фотоконкурсах, проводимых в разных странах мира под эгидой FIAP, следуя специальным правилам, представленные ими работы должны быть оценены с точки зрения художественного и технического мастерства, а также должны быть отмечены наградами.

Затем необходимо большинство голосов и решение подавляющего большинства членов Совета директоров и Художественной комиссии учреждения.

Звания присуждаются один раз в год. В текущем году пять азербайджанских фотографов удостоены почетных званий - Нурлан Тахирли, Валерий Хлызов, Александр Фирстов получили звания "Художник" Международной федерации фотоискусства, Рашад Мехдиев – "Совершенство", Ильгар Джафаров – "Совершенство/бронза".

Отметим, что с 2016 года число азербайджанских фотографов, получивших почетные звания, увеличилось до семи.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)