Названы лауреаты национальной премии "Humay" за 2020 год

БАКУ /Trend Life/ - Академия национальной премии "Humay" назвала лауреатов 2020 года, сообщает Trend Life. Отметим, что премия "Humay" - первая азербайджанская национальная премия, учреждённая в 1993 году Международным культурным обществом "Бакинец", и ежегодно вручаемая Академией за достижения в области культуры, искусства, спорта, телевидения, журналистики, туризма и науки.

Лауреаты премии 2020:

За вклад в развитие национального хореографического искусства:

- заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Ибрагимова

- Таир Эйнуллаев

За успехи и достижения в азербайджанском национальном исполнительском искусстве мугам:

- Айтян Магеррамова

- заслуженная артистка Азербайджана Арзу Алиева

За успешную пропаганду азербайджанской культуры, обличительный стиль среди периодических изданий:

- журнал "Mədəniyyət" ("Culture") - главный редактор, заслуженный работник культуры Зохра Алиева

- газета "Мир литературы" – главный редактор Эльмар Шейхзаде

Книга:

- писатель, публицист Рафиг Гаджиев за книгу "Əhsən sənə, Əhsən!"

За организацию и пропаганду в Азербайджане и за рубежом музыкального проекта "Qənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"):

- музыковед, координатор проекта Айла Керимова-Закария

За успешное выступление на международных фестивалях и конкурсах Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева:

- директор оркестра, заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева

За книги "Şirvanşahlar irsi Dünya muzeylərində" "Наследие Ширваншахов в музеях мира" и "Kələğayı sənəti" ("Искусство кялагаи"):

- директор Музейного центра "Ичеришехер", заслуженный работник культуры Амина Меликова

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)