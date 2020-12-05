Названы лауреаты национальной премии "Humay" за 2020 год
БАКУ /Trend Life/ - Академия национальной премии "Humay" назвала лауреатов 2020 года, сообщает Trend Life. Отметим, что премия "Humay" - первая азербайджанская национальная премия, учреждённая в 1993 году Международным культурным обществом "Бакинец", и ежегодно вручаемая Академией за достижения в области культуры, искусства, спорта, телевидения, журналистики, туризма и науки.
Лауреаты премии 2020:
За вклад в развитие национального хореографического искусства:
- заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Ибрагимова
- Таир Эйнуллаев
За успехи и достижения в азербайджанском национальном исполнительском искусстве мугам:
- Айтян Магеррамова
- заслуженная артистка Азербайджана Арзу Алиева
За успешную пропаганду азербайджанской культуры, обличительный стиль среди периодических изданий:
- журнал "Mədəniyyət" ("Culture") - главный редактор, заслуженный работник культуры Зохра Алиева
- газета "Мир литературы" – главный редактор Эльмар Шейхзаде
Книга:
- писатель, публицист Рафиг Гаджиев за книгу "Əhsən sənə, Əhsən!"
За организацию и пропаганду в Азербайджане и за рубежом музыкального проекта "Qənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"):
- музыковед, координатор проекта Айла Керимова-Закария
За успешное выступление на международных фестивалях и конкурсах Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева:
- директор оркестра, заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева
За книги "Şirvanşahlar irsi Dünya muzeylərində" "Наследие Ширваншахов в музеях мира" и "Kələğayı sənəti" ("Искусство кялагаи"):
- директор Музейного центра "Ичеришехер", заслуженный работник культуры Амина Меликова
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)