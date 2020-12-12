Академический русский драмтеатр им. Самеда Вургуна перечислил средства в Фонд "YAŞAT"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна перечислил денежные средства в Фонд "YAŞAT", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в целях создания соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества, направленных на оказание дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в результате военных действий, обеспечения прозрачности, отчетности и общественного контроля в данной сфере 8 декабря 2020 года подписал указ о создании Фонда поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов – Фонд "YAŞAT".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)