В России издана книга "Мой дом - Шуша"

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет книга "Мой дом - Шуша" нашего соотечественника, проживающего в России врача-стоматолога и писателя Сабита Алиева, сообщает Trend Life.

"Некогда мне случилось беседовать с человеком большой и славной судьбы, жителем Карабаха, а точнее города Шуша. Его истории навсегда остались в моей памяти, и как их отзвук возникла эта повесть о разбитом и потерянном детстве карабахских детей, ставших беженцами. Вся суть моего рассказа – это трагедия народа, боль каждого человека, которого в один день заставили покинуть отчий дом..." - пишет Сабит Алиев.

Издание "Мой дом - Шуша" доступно читателям в крупных библиотеках электронных книг России.

Сабит Алиев является членом Союза профессиональных литераторов России с 2017 года. Автор множества произведений, среди которых "Чужой дом", "Не судьба", "Долгая дорога домой", "Кофе без сахара".

(Автор: Джани Бабаева)