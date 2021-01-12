Виртуальный мир художников Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - С участием директора Азербайджанской государственной картинной галереи Галиба Гасымова пройдет онлайн-встреча с художниками из регионов нашей страны, сообщает Trend Life.

Онлайн-мероприятие пройдет в 20:00 14 января при организации министерства культуры Азербайджана и Государственной картинной галереи.

Задача мероприятия - развитие сети контактов между художниками, проживающими в регионах, создание дополнительной базы для ознакомления с их деятельностью и творческого обмена, а также дальнейшее расширение сотрудничества.

(Автор: Джани Бабаева)