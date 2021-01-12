Дух аристократии в Баку! Путешествие в удивительный мир Максуда Ибрагимбекова – книги, коллекция оружия и картин…(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Trend Life "Путешествия по музеям Азербайджана", представляем читателям материал об удивительном Центре творчества Максуда Ибрагимбекова, куда мы совершили визит и провели экскурсию вместе с директором центра, супругой выдающегося писателя, кинодраматурга и кинорежиссёра Анной Ибрагимбековой.

В этом Центре, который можно также назвать Домом-музеем, по-прежнему живет дух аристократизма и творчества Максуда Ибрагимбекова, который сохранила и передает современникам и молодому поколению Анна Ибрагимбекова – человек высшей степени культуры и нравственных ценностей.

Центр творчества Максуда Ибрагимбекова был открыт 30 марта 2018 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Инициатором его создания стала супруга писателя Анна Ибрагимбекова, которая и возглавила его.

Всего за два года Центр превратился в излюбленное место встречи творческой интеллигенции, где проводились различные культурные мероприятия в области литературы, театра, кино, изобразительного и музыкального искусства, мастер-классы, просветительские мероприятия для детей, лекции на различные темы и многое другое. Плодотворное сотрудничество с культурными организациями республики и зарубежных стран, творческой элитой страны, поддержка молодых литераторов, популяризация азербайджанской литературы и культуры, организация и развитие культурного досуга молодежи занимает особое место в деятельности Центра.

По словам Анны Ибрагимбековой, Центр творчества Максуда Ибрагимбекова – это креативное пространство, сочетающее в себе лучшие элементы классики и современности, где творческая свобода и верность традициям, прогресс и память создают его уникальность и неповторимость.

Кстати, о самом здании, которое находится в старинной части Баку – Ичери шехер. Дом был построен в 1914 году для деда Максуда Ибрагимбекова, нефтепромышленника Алекбера Мешадибекова (был расстрелян после революции), знаменитым архитектором Зивербеком Ахмедбековым. Здесь родилась мать писателя Фатма ханум. После революции и вплоть до 70-х годов ХХ века здание функционировало как жилой дом с коммунальными квартирами. А в 1941-1945 годах, в период Великой Отечественной Войны, подвал его использовался в качестве бомбоубежища.

С 1978 года здесь находился Комитет защиты мира, возглавляемый с 1983 по 2016 годы Максудом Ибрагимбековым. Комитет занимался популяризацией патриотизма и благотворительной деятельностью, помогая детям, неимущим семьям и ветеранам войны. Также в 90-х годах под крышей этого здания вели свою работу ПЕН-клуб Азербайджана под председательством Максуда Ибрагимбекова, который являлся частью единой международной организации, объединяющей профессиональных писателей по всему миру, и Дворянское собрание, возрожденное Максудом Ибрагимбековым при поддержке великого лидера Гейдара Алиева.

В 2001 году здание было включено в Список исторических памятников заповедника Ичери Шехер. В 2016-2017 годах при поддержке Фонда Гейдара Алиева здесь был проведен капитальный реставрационный ремонт.

В стенах Центра одновременно воссоздана атмосфера легендарных литературных кружков начала 20 века и креативных пространств 21 столетия. Здание состоит из двух этажей, террасы и подвала. На первом этаже расположена библиотека и конференц-зал, а на втором - музей Максуда Ибрагимбекова, библиотека и литературный кабинет писателя, где представлены все его книги, изданные в различные годы на почти сорока языках мира. Здесь также собраны все журналы, где опубликованы произведения писателя. Кроме того, среди экспонатов - ордена и медали, которыми Максуд Ибрагимбеков был награжден в различные времена за успехи в области литературы и общественно-политической деятельности, другие награды, депутатские мандаты, почетные грамоты, а также документ о выдвижении кандидатуры писателя в 2012 году на Нобелевскую премию. Поражает воображение уникальная коллекция старинного оружия, привезенного из различных стран мира или подаренного друзьями, и собрание картин, переданных в дар Центру Анной Ибрагимбековой вместе с семейными реликвиями.

Максуд Ибрагимбеков являлся потомком двух азербайджанских аристократических семей: его отец – Мамедибрагим Ахмед оглу Ибрагимбеков, мать – Фатма Алекпер гызы Ибрагимбекова-Мешадибекова. В Центре творчества представлены фотографии семей Мешадибековых и Ибрагимбековых, а также принадлежавшие им старинные предметы обихода.

К большому сожалению, пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы в активную деятельность, но согласимся, все это временное явление. Творчество всегда будет жить. В сентябре прошлого года в честь 85-летия Максуда Ибрагимбекова были переизданы книги на азербайджанском, русском и английском языках, среди них: "И не было лучше брата", "Приходила женщина в черном", "Последняя ночь детства". В этом году также планируется реализация ряда проектов.

В творчестве Максуда Ибрагимбекова нашли отражение национальные особенности, обычаи и традиции азербайджанского народа, самобытный колорит Баку. Он писал о необычных и повседневных событиях, глубоко исследуя духовный мир персонажей, доводил до читателя их характеры. Во многих произведениях писатель, выступая в контексте общечеловеческих проблем, показывал образ жизни человека, сильного своими традициями. Создавая разнообразные, содержательные образы современников, своим творчеством снискал глубокое уважение и почтение многочисленных поклонников, навсегда вписав свое имя в историю национальной культуры.

Максуд Ибрагимбеков (11 мая 1935 - 22 марта 2016) - народный писатель Азербайджана, Лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР, кавалер государственных орденов Азербайджана "Истиглал", "Шараф" и "Шохрат", отмечен орденами Дружбы, Трудового Красного знамени, Папы Римского и т.д. Был депутатом Милли Меджлиса, почётным членом учёного совета Университета штата Луизиана, председателем Дворянского собрания Азербайджана. Он скончался 22 марта 2016 года, похоронен в I Аллее почётного захоронения. Автор романов, повестей и рассказов, публиковавшихся в различных периодических изданиях мира. Произведения Максуда Ибрагимбекова переведены на многие языки мира. На основе его сценариев снято 18 художественных и 7 документальных фильмов. Среди них - "Я помню тебя, учитель" ("Наш учитель Джабиш"), "Последняя ночь детства", "Прерванная серенада", "В один прекрасный день", "Главное интервью", "Кто поедет в Трускавец?" и другие, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа, а также поставлены спектакли.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев Редактор: Наталья Кочнева)