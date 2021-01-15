В Нью-Йорке открылась выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Но мне не нужен комфорт. Не хочу я удобств. Я хочу Бога, поэзию, настоящую опасность, хочу свободу и добро, и грех” – Олдос Хаксли, "О дивный новый мир".

В галерее Sapar Contemporary Incubator города Нью-Йорк открылась выставка известной азербайджанской художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE, сообщили Trend Life в пресс-службе Пространства современного иcкусства YARAT.

Эскпозиция Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE - новая серия, исследующая фрагментарность бытия через искаженные воспоминания во времени и ландшафте. В рамках постоянных усилий галереи по поддержке ведущих женщин-художниц из Центральной Азии и Кавказа, PASTPRESENTFUTURE является второй персональной выставкой художницы в США.

В своей новой работе художница объединяет прошлое, настоящее и будущее, чтобы создать произведения, существующие вне внешних ограничений – идеологических, политических или религиозных, – чтобы выдвинуть на первый план чисто эмоциональный и инстинктивный процесс создания. В результате получаются яркие произведения незащищенной концепции, черпающие непосредственное вдохновение из отношений между художником и материалом.

С использование трав и сухих растений в своих импрессионистических мазках, такие работы, как "Корни" (2020), раскрывают бодрящие детали почв, найденных на родине художницы в Азербайджане. Углубляясь в реальность земной поверхности, работа Аиды Махмудовой наполняет эту пробуждающую окружающую природу чувством ностальгии. Сборка по слоям или процесс их воссоздания и смешение различных материалов, включая сухие растения, керамику, медь, рассматриваются художницей как «развитие» материала, играют роль своего рода «эмоционального исцеления».

Работы Аиды Махмудовой, проживающей и работающей в Азербайджане, в Баку, гармонично сочетаются с физическими свойствами выбранных ею материалов и любимой ею земной палитрой. Глубокие и интуитивные исследования художницы охватывают широкий спектр универсальных человеческих чувств, таких как любовь, потеря, память и желание. "Будучи частью общества, мы накладываем определенные ограничения на наше понятие бытия, на наше взаимодействие с другими – этим мы теряем каналы врожденной связи. Для меня искусство не имеет границ, оно открыто для любых коммуникативных вариаций, и художественный процесс выражает попытку отслоения некоторых фундаментальных принципов, антропогенных и потому хрупких по своей сути”, - отметила Аида Махмудова.

О художнике

Аида Махмудова (р. 1982 г., Баку, Азербайджан) живет и работает в Баку. В 2006 году окончила Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина Лондонского университета искусств по специальности «Изобразительное искусство». Её работы часто выставлялись на международном уровне, включая групповые и персональные выставки в Бельгии, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Москве и Баку. Среди избранных персональных выставок - «Свет неуловим», Deweer Gallery, Отегем (2017); «Мимоходом», Leila Heller Gallery, Нью-Йорк (2015) и «Внутренний мир», Barbarian Art Gallery, Цюрих (2013). Произведения Махмудовой были представлены в групповой выставке «Love Me, Love Me Not» на 55-й Венецианской биеннале в 2013 году, а также как часть выставки «VITA VITALE», курируемой «Artwise», в рамках 56-й Венецианской биеннале в 2015 году.

О галереи Sapar Contemporary

SAPAR Contemporary Gallery + Incubator работает с международными художниками из трех поколений и пяти континентов. Они участвуют в мировых беседах и разрабатывают словари, которые получают отклик в сердцах читателей как в Баку, Алматы и Стамбуле, так и в Нью-Йорке, Берлине, Баку и Мехико. Их художественная деятельность варьируется от медитативной традиционной техники рисования чернилами до написания программного кода; их объединяет способность художников к сопереживанию, проницательности и воображению, их причуды и щедрость духа, а также строгость и глубина их студийной практики. Программа галереи предлагает уникальный объектив, который является непосредственным и глобальным, ориентированным на будущее и доступным, мультисенсорным и многонаправленным. SAPAR Contemporary также заказывает работы, которые специфичны для конкретного места, но наполнены чувствами, материальностью и традициями прошлого художников.

SAPAR Contemporary также запустила Neo-Nomad Incubator, ориентированный на развивающуюся художественную жизнь и культурные традиции Центральной Азии. Центральное управление программы Incubator находится в Алматы, Казахстан. Первое издание Neo Nomad Incubator развивалось вокруг понятия традиционного и цифрового номадизма и эстетики, связанной с опытом кочевничества. Проект исследовал взаимосвязь между традиционными кочевыми культурами Центральной Азии и Ближнего Востока, а также реалиями миграции, глобализации и гипермобильности. В настоящее время программа Incubator направлена на привлечение внимания уникальную художественную жизнь Центральной Азии, Кавказа, Юго-Восточной области России и Монголии. С 2020 года программа Incubator сфокусирована на женщинах-художницах этого региона.

Выставка будет представлена по 16 февраля. Адрес: Ул. Норт-Мур 9, Нью-Йорк, NY 1001.

Веб-сайт: www.saparcontemporary.com

Социальные сети: Instagram @saparcontemporary / Facebook @saparcontemporary

Для получения информации для прессы обращаться к Эмма Гилхули или Элисон Андреа Лопес из Pelham Communications [email protected] / [email protected]

(Автор: Вугар Иманов)