Участие народного артиста Мурада Гусейнова во "Встрече в Пекине" широко освещается в китайской прессе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, известный пианист, директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов получил приглашение принять участие в XXI Международном фестивале искусств "Встреча в Пекине", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Выступление народного артиста Азербайджана запланировано на 29 января - 4 февраля. Во время выступления на фестивале Мурад Гусейнов исполнит произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Оргкомитет фестиваля опубликовал каталог фестиваля, а также специальную статью об азербайджанском исполнителе. Был представлен видеоролик, посвященный участию народного артиста Мурада Гусейнова в XXI Международном фестивале искусств "Встреча в Пекине". Классическое искусство нашей страны впервые будет представлено на фестивале, за которым с интересом наблюдает весь мир.

Отметим, что участие Мурада Гусейнова в фестивале "Встреча в Пекине" проходит при поддержке посольства Азербайджана в этой стране.

Из-за пандемии коронавируса в программу XXI Международного фестиваля искусств "Встреча в Пекине", который проходит с 7 января по 4 февраля 2021 года, будут включены онлайн–шоу. На "Встрече в Пекине" в 2021 году под названием "Зимняя страсть, Онлайн-искусство, Классики в памяти" будут представлены 42 спектакля, поставленных художественными коллективами из 24 стран. Среди них - 31 онлайн-шоу и 11 театральных представлений. Фестиваль также будет включать в себя ряд культурных мероприятий на тему зимних Олимпийских игр, шесть художественных выставок и художественные форумы.

Прессе будет представлена дополнительная информация о выступлении народного артиста Мурада Гусейнова на фестивале.

(Автор: Джани Бабаева)