Художник и ковер – международное мероприятие в Баку к 100-летию Кямиля Алиева

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра в Баку объявил о приеме заявок на участие в международной научно-практической конференции "Художник и ковер: сегодня и завтра". Об этом сообщили Trend Life в музее.

Конференция приурочена к 100-летию со дня рождения народного художника Азербайджана Кямиля Алиева.

Мероприятие состоится осенью 2021 года, к участию приглашаются искусствоведы и художники.

Кямиль Алиев (22 октября 1921 года - 1 марта 2005 года) – азербайджанский художник по ковру, автор многочисленных образцов азербайджанского ковра.

Свою деятельность в этой сфере мастер начал в 1937 году, в экспериментальной лаборатории "Азерхалча" в качестве художника-копировщика. Здесь он работал вместе с Лятифом Керимовым. Первой творческой удачей Кямиля Алиева стал ковёр "Физули", сотканный в 1958 году.

Кямиль Алиев известен, прежде всего, как автор портретных ковров. Он создал серию работ, посвящённых известным людям. Привнесение в азербайджанское искусство ковроткачества реалистического портретного жанра считается основной заслугой Алиева.

(Автор: Джани Бабаева)