Уникальная рукопись – наследие Низами Гянджеви в творчестве Гара Гараева (ФОТО)

Культура 30 января 2021 14:43 (UTC+04:00)
Уникальная рукопись – наследие Низами Гянджеви в творчестве Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана в рамках "Года Низами Гянджеви" и 880-летия великого азербайджанского поэта и философа продолжает публикацию на своих страницах в социальных сетях материалов, посвященных творческому наследию Низами в музыкальной культуре, сообщает Trend Life.

Первым из азербайджанских композиторов, обратившихся к творчеству Низами Гянджеви, был Гара Гараев, который, будучи студентом Московской консерватории, в июле-августе 1939 года написал три теснифа – "Лейли", "Ширин" и "Саранджин теснифи" - для голоса и симфонического оркестра.

Использованная композитором мелодия вокальной партии была записана с голоса выдающегося ханенде Джаббара Гарягды музыковедом Мамедсалехом Исмайловым.

Авторская рукопись партитуры теснифов (всего 30 страниц) хранится в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, куда она была передана дочерью композитора Зулейхой Гараевой-Багировой в 2021 году в честь празднования 880-летия великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

(Автор: Джани Бабаева)

Уникальная рукопись – наследие Низами Гянджеви в творчестве Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Уникальная рукопись – наследие Низами Гянджеви в творчестве Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Уникальная рукопись – наследие Низами Гянджеви в творчестве Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Image
Уникальная рукопись – наследие Низами Гянджеви в творчестве Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальная рукопись – наследие Низами Гянджеви в творчестве Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальная рукопись – наследие Низами Гянджеви в творчестве Гара Гараева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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