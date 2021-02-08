Выступление народного артиста Мурада Гусейнова на Международном фестивале в Пекине встречено с большим интересом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Участие народного артиста Азербайджана, известного пианиста, директора Международного центра мугама Мурада Гусейнова в XXI Международном фестивале искусств "Встреча в Пекине" было встречено публикой с большим интересом, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Классическое искусство нашей страны впервые было представлено на фестивале, за которым с интересом наблюдал весь мир. Во время выступления на фестивале, прошедшем с седьмого января по четвертое февраля 2021 года, народный артист Азербайджана исполнил произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Выступление Мурада Гусейнова на Фестивале искусств было представлено в течение трех дней - 29 января, второго и четвертого февраля, и транслировалось на шести онлайн-каналах. Одним из основных моментов является то, что на церемонии закрытия фестиваля наряду с мастерами искусств из Китая, выступил и азербайджанский пианист.

Отметим, что участие Мурада Гусейнова на фестивале "Встреча в Пекине" реализовано при поддержке министерства культуры Азербайджана и посольства нашей страны в Китае. Видеозапись выступления пианиста снята Бакинским Медиа Центром.

Из-за пандемии COVID-19 в программу XXI Международного фестиваля искусств "Встреча в Пекине" были включены онлайн-шоу.

На "Встрече в Пекине" в 2021 году под названием "Зимняя страсть, Онлайн-искусство, Классики в памяти" приняли участие представители культуры и искусства из 24 стран мира. Перед фестивалем в китайской прессе широко освещалось участие народного артиста Азербайджана, пианиста Мурада Гусейнова в XXI Международном фестивале "Встреча в Пекине".

В каталоге Международного фестиваля искусств была опубликована специальная статья, посвященная азербайджанскому музыканту, а также представлен видеоролик о его участии на фестивале.

Напомним, что Мурад Гусейнов в октябре 2020 года также был приглашен представлять нашу страну на международном фестивале, организованном при поддержке ЮНЕСКО в Грузии. Начиная с 2019 года на французском телеканале классической музыки Mezzo продолжают транслироваться выступления народного артиста Азербайджана Мурада Гусейнова.

Гусейнов является первым азербайджанским исполнителем, выступления которого представлены на популярном телеканале Mezzo и транслировались там более 60 раз.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)