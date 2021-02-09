В Азербайджане объявлен конкурс "Лучшее исполнение патриотических хоровых песен" с призовым фондом

БАКУ /Trend Life/ - Союз композиторов Азербайджана объявил о проведении Республиканского онлайн-конкурса-фестиваля "Лучшее исполнение патриотических хоровых песен". Музыкальной основой конкурса послужат произведения для хоровых коллективов народного артиста Азербайджана, профессора Азера Дадашева, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

"Союз композиторов Азербайджана в своей деятельности значительное место отводит пропаганде произведений на патриотическую тему. Особую актуальность эта работа приобрела в период Второй Карабахской войны и в свете блестящей Победы, которую одержал Азербайджан в борьбе за освобождение своих земель от многолетней оккупации армянскими вооруженными силами. Эта замечательная Победа нас не только радует и воодушевляет, но и обязывает к дальнейшим творческим акциям, направленным на пропаганду и популяризацию произведений, воспевающих нашу Родину, ее доблестных воинов, неповторимую природу страны, национальные ценности", – говорится в сообщении.

Азер Дадашев является автором большого числа произведений в различных музыкальных жанрах. Значительное место в его творчестве занимает также хоровая музыка в патриотическом духе, хоровые песни, воспевающие нашу Родину, ее славных представителей, доблестных воинов, завоевавших Победу.

Конкурс состоится 22-26 ноября 2021 года в Баку и приурочен к 75-летнему юбилею композитора. В конкурсе могут принять участие хоровые коллективы высших и средних учебных заведений республики, а также музыкальных и общеобразовательных школ.

В жюри конкурса войдут известные деятели музыкального искусства, члены правления Союза композиторов Азербайджана, хормейстеры.

Конкурс пройдет в два тура. В программу первого тура могут быть включены любые три хоровые песни А.Дадашева, в программу второго тура – две обязательные песни: "Vətənim var" и "Qızıl dan".

Желающие принять участие в конкурсе должны прислать видеозапись исполнения, характеристику хорового коллектива и фотографию до 1 ноября 2021 года на электронный адрес Союза композиторов: [email protected]

Для победителей и участников конкурса предусмотрены денежные премии, дипломы, специальные призы. Призовой фонд конкурса составляет пять тысяч манатов.

Телефон для связи: (012) 598 08 86, 598 08 84.

(Автор: Вугар Иманов)