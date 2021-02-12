"Сказ об Абшероне": Gazelli Art House представляет персональную выставку Анара Гусейнзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - C 13 февраля Gazelli Art House представляет вниманию публики персональную выставку азербайджанского художника Анара Гусейнзаде под названием "Сказ об Абшероне", сообщает Trend Life.

Начиная с 2003 года, в центре внимания творчества Анара Гусейнзаде была история его семьи и личная жизнь, что нашло отражение в его работах.

"Сказ об Абшероне" - его четвёртая персональная выставка. Предыдущие показы проходили в Вене, Страсбурге и Люксембурге.

Анар Гусейнзаде родился в 1981 году в Баку, рисует он с шести лет. С постоянным и завидным упорством Гусейнзаде прошел все ступени обучения - от кружка рисования в Бакинском Дворце пионеров до степени магистра в Азербайджанской государственной академии художеств.

Его вдохновителями стали азербайджанские художники середины 20 века, среди которых особое место занял знаменитый мастер Мир-Джавад.

Анар Гусейнзаде говорит: "В то время они стремились разрушать барьеры, сегодня мы продолжаем их работу".

Гусейнзаде не придает объекту особую форму потому, что не видит в этом необходимости. Вместо этого позволяет почувствовать энергию и эмоции, которые вложил в свой холст. Каждая его картина выполнена в современном стиле, но с традиционными элементами, такими как узоры и орнаменты.

Художник не знает, каким будет конечный результат, но, касаясь кистью холста, позволяет работе развиваться. Анар Гусейнзаде любит смешивать древнее и современное: этот синтез создает оригинальные работы в совершенно новом стиле и перспективе, позволяя заглянуть в душу человека.

Излюбленный мотив Анара Гусейнзаде - мудрецы, окутанные мистикой.

"Эти старейшины (мудрецы, шаманы) - одни из моих любимых персонажей. Все мои герои - вымышленные образы, но я знаю, что люди, изображенные на них, жили праведной жизнью и к концу своего путешествия стали мудрыми и поняли божественную истину и смысл жизни", - говорит он.

Анар Гусейнзаде является поклонником восточной литературы - его особенно привлекают произведения Низами, Насими и Физули. Читая пропитанные философским смыслом произведения, он создает полотна, окутав их легендами и древними сказками. Точно так же Гусейнзаде любит археологию. Увлеченный древними раскопками, он черпает энергию от личностей и предметов прошлого.

"Каждый раз, когда я приезжаю в Гобустан, я словно путешествую во времени. Это вдохновляет меня на создание новых работ. Мне нравится писать то, что мне интересно, что затрагивает мою душу и связано с событиями в моем внутреннем мире. Если я вижу старые камни или антиквариат, меня тянет прикоснуться к ним и впитать их невидимую силу", – рассказывает он. Эта любовь к сосудам и артефактам прошлого отражена в его произведениях.

Выставка "Сказ об Абшероне" в Gazelli Art House будет открыта с 13 февраля по 31 марта 2021 года. Время работы: ежедневно с 12:00 до 20:00, кроме понедельника.

Отметим, что Gazelli Art House открыл свои двери в 2003 году в Баку по инициативе основателя и директора Милы Аскеровой в здании Gazelli House, в его стенах успешно прошли выставки азербайджанских художников.

Новый этап развития для галереи начался в 2012 году, когда после проведения концептуально связанных выставок в Лондоне, Мила Аскерова открыла еще одно пространство Gazelli Art House в Лондоне.

В 2017 году после масштабной реконструкции Бакинская галерея продолжает радовать любителей современного искусства выставками произведений самых различных жанров: живопись, фотография, кино, видео, мультимедийные инсталляции, скульптура, созданные такими мастерами, как Стенли Кассельман, Дерек Бошье, Джиованни Оззоло, Каллиопе Леммос, Нияз Наджафов, Рисайкл Груп и многих других, за короткое время став излюбленным местом горожан и гостей столицы.

Галереи в Лондоне и Баку проводят не только выставки, но и лекции, семинары, мастер-классы, арт-терапию. Галерея активно сотрудничает с зарубежными галереями и музеями.

Gazelli Art House стремится открывать новые таланты, возрождать некогда забытых мастеров и еще больше прославлять уже состоявшихся известных художников как на пространстве своих галерей, так и на престижных международных выставках.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)