Один из самых харизматичных актеров Пярвиз Мамедрзаев отмечает юбилей: Без единого произнесенного слова… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня замечательному актеру и режиссеру, народному артисту Азербайджана Пярвизу Мамедрзаеву, создавшему множество ярких и харизматичных образов в театре и кино, исполнилось 50 лет, сообщает Trend Life.

Пярвиз Мамедрзаев родился 13 февраля 1971 года в Баку. Выпускник режиссерского факультета театральных коллективов Государственного института искусств. С 1994 года выступал в Театральной студии пантомимы (с 2000 года – государственный статус) при Государственном театре юного зрителя, где сыграл в спектаклях по произведениям азербайджанских и зарубежных классиков.

По словам актера, пантомима – это особый вид сценического искусства с тысячелетними традициями и своей историей. Это особый способ существования в искусстве, общения с миром, когда посредством пластики человеческого тела, движения, жестов, мимики можно без слов показать всю драматургию действия. Фактически это международный способ общения, позволяющий выступать перед публикой, говорящей на любом языке, и тебя обязательно поймут.

С 2001 года Пярвиз Мамедрзаев преподает актерское мастерство и драматургическую режиссуру, искусство хореографии и сценической пластики, доцент Государственного университета культуры и искусств. Также он переводит для студентов рассказы и повести с русского языка на азербайджанский.

В 2010 году он создал свою Театральную студию "Simsar", где спектакли были основаны на пантомиме и музыке. В 2013-2016 годах преподавал ритмику и пластику в Театральной студии Государственного академического национального драматического театра. С 2017 года - в труппе Государственного музыкального театра. В том же году создает свой театр "Human", главная цель которого – пропаганда идей гуманизма, толерантности и мультикультурализма, гендерного равенства.

Вместе с театральными коллективами Пярвиз Мамедрзаев с успехом выступал на международной сцене, становился лауреатом фестивалей в Германии, Египте, Грузии, России, Турции, Болгарии, Иране, Польше и др.

Его талант сочетает в себе разноплановость актерского дарования и удивительно органичное искусство перевоплощения, оригинальность режиссуры с особым творческим видением.

"Бывает так, что какие-то сцены меня не устраивают и я дописываю к ним новые фрагменты, более сценичные с моей точки зрения. В пору моего студенчества у меня, к счастью, были очень сильные педагоги, которые обучали нас правилам драматургии, теории литературы, введению в сюжет моментов, вызывающих интерес зрителя и многим другим премудростям. Во всех пантомимных спектаклях, над которыми я работаю, сюжет и сценарий пишу я сам… Мои актеры работают в разных театрах - и в государственных, и в частных, в профессионалах всегда есть потребность. Главное в данном случае - любовь к театру, свободная от каких - либо материальных соображений. Я позволяю своим актерам, если у них есть свежие творческие идеи, выступить в качестве режиссера и поставить спектакль, и самому сыграть в нем. Я предпочитаю свободный театр, открытый для тех, кто может сказать зрителю свое собственное слово. Такую возможность я готов предоставить любому, но чтобы это слово имело вес и новое содержание. Главное - свежесть и оригинальность идеи и пластического решения спектакля", - говорит народный артист.

Особенно хотелось бы отметить вклад актера в развитие национального и зарубежного кинематографа. Он сыграл в более тридцати картинах, среди которых "Дронго", "Русский переводчик", "Али и Нино", "Вестник рассвета", "Жизнь Джавида", "Судьба государя", "Вечная командировка", "Память", "Крепость", "Записки дервиша", "Ложь", "Один шаг", "Красный сад" и т.д. Сыгранные им персонажи отличаются харизматичностью.

Одной из отличительных черт характера Пярвиза Мамедрзаева является его большая любовь к Родине.

"Гордость за освобождение от армянской оккупации земель нашей страны переполняет мою душу! Каждый шаг наших воинов на пути к освобождению, каждая капля пролитой крови наших солдат в борьбе с оккупантами для нас священны. У нас сильная армия, укомплектованная самыми современными видами вооружения, а отвага воинов и героизм шехидов навсегда в наших сердцах! На меня сильно подействовало видео в соцсети, когда мать шехида целует землю, по которой принесли гроб с телом ее сына. При этом она очень сильная, с достоинством восприняла эту трагедию и восклицает, что это во имя освобождения наших земель! В этот момент сотни окруживших ее молодых людей скандировали "Карабах всегда был и будет наш!". Очень трогательный момент, за которым невозможно наблюдать без слез. Преклоняюсь перед такими матерями и отцами, воспитавшими самых достойных сыновей нашей страны. Светлая память всем шехидам!".

От имени редакции АМИ Trend поздравляем Пярвиза Мамедрзаева с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов)