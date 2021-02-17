Кадры с Парада Победы азербайджанского фотографа покажут в Люксембурге

БАКУ /Trend Life/ - Две работы азербайджанского фотографа Валерия Хлызова отмечены жюри международного фотоконкурса "The World in 2020" (Мир в 2020 году), организованного Международной федерацией фотоискусства (FIAP), сообщает Trend Life.

На фотоконкурс, приуроченный к 70-летию FIAP, были направлены 5618 работ 1487 авторов из 81 страны мира. Члены жюри проголосовали за 395 фоторабот 293 авторов из 47 стран мира.

Среди фотографий, которым отдали предпочтение члены жюри, работы азербайджанского фотографа Валерия Хлызова "Army Against COVID-19" и "Heroes Are Immortal".

Эти фотоработы в числе других отмеченных жюри будут экспонироваться в художественном салоне Люксембурга. Открытие выставки запланировано на 24 апреля 2021 года.

Работы фотоконкурса "Мир в 2020 году" должны были отражать главные события прошедшего года. 2020 год навсегда вошел в историю Азербайджана как год Великой Победы. Представленные Хлызовым фотографии были сделаны во время военного парада, посвященного Победе в Отечественной войне Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)