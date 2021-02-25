Боль Ходжалинской трагедии - картины художников (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" представлена онлайн-выставка "Xocalı-Tarixi-Ədalət" ("Ходжалы–История-Справедливость"), посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Онлайн-выставка представлена на страницах в социальных сетях Азербайджанской государственной картинной галереи.

В экспозицию вошли работы Назима Мамедова, Байрама Гасымханлы, Фуада Гафарова, Джамиля Гулиева, Мирзааги Гафарова, Назима Рахманова, а также ряд работ с итоговой выставки конкурса "Xocalı - şəhid şəhər" ("Ходжалы – город шехидов").

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Джани Бабаева)