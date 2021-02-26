Карабах в музыке скрипки и пианино всемирно известного музыканта из Израиля (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Скрипачка Назрин Рзаева и пианистка Арзу Алескерли представили лирическую композицию "Qarabağ talanı" (Разрушенный Карабах), осуждающую варварские деяния армянских агрессоров в период почти 30-летней оккупации Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана, сообщил Trend Life продюсер проекта Ренат Ахмедов.

В клипе разрушенный дом, где звучит музыка старого пианино, символизирует нынешнее состояние древней азербайджанской земли Карабаха – разрушенной за годы почти 30-летней оккупации армянскими вандалами и агрессорами. А ветер, уносящий кялагаи, символизирует возращение хозяев на землю, являясь символом свободы и освобождения, и это освещается светом из окна… Наши земли, весь Карабах, освобожденные доблестной армией, будут восстановлены государством, этот край вновь станет мирным и процветающим. Вечная слава героям! Светлая память шехидам!

Композиция представлена на музыку "Journrey" всемирно известного израильского композитора и исполнителя на кяманче Марка Элияху, который неоднократно был в Азербайджане, обучался игре на кяманче у Адалята Везирова. А легендарный Габиль Алиев даже подарил ему свой музыкальный инструмент. Марк Элияху говорит, что именно азербайджанская кяманча и мугам принесли ему мировую славу.

Проект реализован при содействии телеканала CBC. Руководитель проекта - генеральный директор Вугар Халилов, директор картины - Фуад Агамалиев, режиссер - Мазаир Гашимов, автор сценария – Лала Адалетгызы, оператор – Заир Атакишиев, дрон – Эмиль Имамвердиев, монтаж - Сабухи Ахмедов, mix-master – Имран Ибрагимов.

Проект приурочен к 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении, отряды армянских террористов и личный состав дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили геноцид в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, тяжело ранены 487 человек. В то же время 1275 человек были взяты в заложники, из них судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, всё ещё неизвестна. Ходжалинская трагедия является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами в отношении азербайджанского народа. Парламенты ряда стран приняли документы в связи с признанием Ходжалинского геноцида.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)