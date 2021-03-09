"Tütək səsi" Михая Волонтира – интересные воспоминания, как Наталья Фатеева в Баку искала с ним встречу тет-а-тет (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Этот молдавский актер навсегда остался в памяти миллионов зрителей своим, сыграл в театре более 120 главных ролей и 40 в фильмах, среди которых самые популярные: "В зоне особого внимания", "Ответный ход", сериалы "Цыган", "Возвращение Будулая" и другие.

В рамках проекта Trend Life "Зарубежные актеры в азербайджанских фильмах" представляем читателям материал о народном артисте СССР Михай (Михаил) Волонтире ( 9 марта 1934 – 15 сентября 2015), которому сегодня исполнилось бы 87 лет.

Михай Волонтир оставил свой след в азербайджанском кинематографе, сыграв главную роль председателя колохоза Джабраила в фильме известного режиссера Расима Оджагова "Звук свирели" ("Tütək səsi", киностудия "Азербайджанфильм", 1975), который и по сей день пользуется большой любовью зрителей. Фильм был снят по мотивам повестей Исы Гусейнова "Звук свирели" и "Саз".

События разворачиваются во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, в одном из сёл Азербайджана. В фильме поднимаются важные нравственно-этические проблемы того времени. Жители села под лозунгом "Все для фронта, все для победы" демонстрируют единство, работают все - от детей до пожилых женщин, ибо их отцы, братья, сыновья ушли на фронт защищать родину. Однако между председателем сельсовета Джабраилом (Михай Волонтир) и жительницей села Сайялы (Лия Элиава), супруг которой Мухтар пропал без вести на фронте, вспыхивают чувства. Сын Сайялы Тапдыг (Акиф Магеррамов) и жители села выражают протест этой "порочной любви". Другой сын Джумру (Шамиль Сулейманов) сходит с ума от потрясения. Одинокие женщины пытаются устроить самосуд над председателем, но веское слово аксакала Исфандияра киши (Мамедрза Шейхзаманов) вынуждает его покинуть село.

Основная часть съемок проходила в селе Хурай Гусарского района, который находился у подножья Шахдага, на берегу реки Гусарчай. Творческий коллектив располагался в райцентре и приезжал на съемки на автобусе, а Михай Волонтир преодолевал этот путь в 12 км пешком.

Своими воспоминаниями c Trend Life поделился народный артист Азербайджана Шамиль Сулейманлы, который сыграл в фильме Джумру. Мистически выглядит образ молодого парня по имени Джумру, исполняющего мугам на свирели, на восходе и закате солнца, в момент появления почтальона Милли (Халида Гулиева), приносящего вести с фронта. Этот образ является одним из самых печальных в национальном кино.

"Этот образ является одним из моих самых любимых в кино. Съемки в картине великого режиссера Расима Оджагова дали мне очень многое в творческой жизни, многому научился у этого выдающегося мастера кино. Я был тогда 19-летним студентом Государственного института искусств и для воплощения образа Джумру вместе с друзьями из мединститута посещал психоневрологическую лечебницу. Многое узнал, но, как оказалось, пациенты из больницы и душевнобольные в реальной жизни совсем разные люди.В воплощении этого образа сыграло мастерство Расима Оджагова. Михай Волонтир отличался не только своим мастерством, но и человеческими качествами, был очень душевной личностью, культурным и интеллигентным. Он со всей серьёзностью относился к работе. Во время съемок он однажды сделал "запрещенное действие", а именно, после команды "Мотор!" кроме режиссера никто не имеет права останавливать съемку, он это сделал, заметив во время воплощения образа забытый на заднем фоне ассистентом режиссера какой-то предмет, которого не должно было быть в кадре. Тогда Расим Оджагов сказал: "Посмотрите, какой это мастер, что играя свою роль, заметил эту деталь на съемочной площадке". Мы – молодые студенты, которые принимали участие в съемках, всегда окружали Расима Оджагова и Михая Волонтира, слушали, о чем беседуют, как готовятся к съемкам, стараясь не упускать ни малейшей детали, набирались опыта. Благодаря Расиму Оджагову, в этом фильме снимались такие выдающиеся актеры, как Мамедрза Шейхзаманов, Юсиф Велиев и другие – съемки с ними и общение было для нас большой школой. Михай Волонтир не только прекрасно общался с творческим коллективом, но и с большой любовью относился к своему коню (по сюжету председатель колхоза ездил на коне), сам лично его кормил, был прекрасным наездником. Он всегда тщательно готовился к съемкам, делал физзарядку и даже пешком преодолевал путь в 12 км от райцентра до села, где проходили съемки. Как известно, его роль озвучил Шахмар Алекберов, но во время съёмок Михай Волонтир сам произносил слова на азербайджанском языке, чтобы было синхронно во время дубляжа – в этом было заключено очередное мастерство актера и работы с ним режиссера".

Заслуженный артист Откем Искендеров, который сыграл друга Тапдыга Нуру, рассказывает, что в фильм не были включены кадры свадьбы Сайялы и Мухтара. Мухтар и Джабраил были друзьями, последний любил Сайялы и только ради друга отказался от неё. Во время свадьбы на деревню нападают бандиты, происходит перестрелка и Джабраил получает ранение, спасая Сайялы.

"Михай Волонтир уединялся в лесу, и однажды мы решили пойти за ним и посмотреть, зачем он так делает. Оказалось, он бродил по лесу и повторял слова текста своего героя, готовился к воплощению образа, репетировал перед съемками. Очень своеобразно готовился к съёмочному процессу, во время которого от него исходила особая энергетика, передававшаяся нам – молодым тогда актерам. Великий был актер!"

Как известно, в те годы все фильмы проходили через худсовет в Москве. После первого просмотра худсовет запретил фильм к показу. Дело в том, что в картине был эпизод, где Джабраил в жесткой форме, с кнутом в руках, хочет принудить молодежь к работе, которая отказалась выполнять требования председателя сельсовета в знак солидарности с Тапдыгом и протеста против запятнанной чести его семьи. По мнению худсовета, такое жесткое обращение не подобало советским гражданам. Расиму Оджагову пришлось внести изменения и смягчить эту сцену – Джабраил лишь кричит на молодых и хватает за грудь одного из "саботажников".

Кстати, Михай Волонтир мог и не сыграть эту главную роль. Дело в том, что Расим Оджагов видел в этой роли народного артиста Азербайджана Шахмара Алекберова, который снимался в его фильме "Мститель из Гянджабасара", и был уверен, что актер с легкостью справится с этой ролью, но худсовет не согласился с решением режиссера.

Из воспоминаний Расима Оджагова: "Михая Волотира я заметил в одном молдавском фильме и мне очень понравилась его игра. Я пригласил его в картину, мы провели кинопробы, которые прошли удачно, и было принято решение снимать его в главной роли. Признаться честно, я подумал, что Шахмар Алекберов может обидеться, но все равно решил предложить ему озвучить эту роль. Он с удовольствием принял приглашение и впоследствии я вновь убедился, что лучше него никто так естественно не озвучил бы главную роль Джабраила".

В массовых сценах приняли участие около 500 жителей села. 90-летний житель села Хурай Муталлим Муталлимов вспоминает, что местные жители, наблюдавшие за съемками, сильно разозлились на Джабраила. По сюжету, произошло противостояние между Гылындж Гурбаном (народный артист Юсиф Велиев) и Джабраилом, который был обвинен в запятнанной чести семьи погибшего солдата. Настолько сильно и правдоподобно играли актеры, что жители села, принимавшие участие в массовой сцене, подумали, что все происходит на самом деле и в едином порыве бросились на Михая Волонтира, чтобы избить его. С большим трудом удалось успокоить жителей села, и даже пришлось вызвать милицию. Поэтому последующую часть съёмок с массовым участием сельчан пришлось вести под наблюдением милиции.

По словам народной артистки Халиды Гулиевой, на протяжении двух месяцев жители сел постоянно были с творческим коллективом, по ночам разжигали костры, все время угощали различными вкусными блюдами.

"Это были очень добрые и наивные люди, как чистейший родник. Они все принимали на веру. Например, в одном из эпизодов сельчане стали предъявлять претензии Расиму Оджагову, почему он поднял на крышу душевнобольного Джумру (по сюжету), чтобы играть на свирели. Все с переживанием наблюдали, чтобы он не упал с крыши. Они были настолько наивны, что все воспринимали, как реально происходящее, и с большим трудом удавалось им объяснить, что это просто фильм".

И еще интересный факт, происшедший в Баку. Вспоминает председатель Союза кинематографистов Молдовы Евгений Собор: "В конце 70-х молдавская делегация, в которую входил и Михай Волонтир, была на всесоюзном кинофестивале в Баку. Я возглавлял Госкино МССР и был председателем делегации. Михай Ермолаевич, как известно, тусовок шумных не любил и сторонился их. Ко мне подошла известная актриса Наталья Фатеева: "Организуйте мне встречу с Волонтиром тет-а-тет!". Было видно, что она влюблена в нашего молдавского актера по уши, аж глаза горели. Я подошел к Волонтиру, передал просьбу. Тот обиделся: "Почему через тебя? Не могла ко мне подойти? Ты ей передай, пусть не просит о встрече, я приехал отдыхать, смотреть достопримечательности".

В 1976 году картина стала лауреатом IX Всесоюзного кинофестиваля во Фрунзе (ныне Бишкек), а автор сценария Иса Гусейнов удостоен специального диплома Союза писателей Киргизской ССР. Роль Михая Волонтира в этом фильме очень понравилась режиссеру Андрею Малюкову, который сразу же пригласил актера на главную роль гвардии прапорщик ВДВ Александра Ивановича Волентир в фильме "В зоне особого внимания", удостоенного многих призов и Государственной премии, так же как и Будулай в фильме Александра Бланка "Цыган".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)