Азербайджанский фильм поборется за "Нику"

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Səpələnmiş ölümlər arasında" (Среди рассыпанных смертей/In Between Dying) номинирован на российскую национальную кинематографическую премию "Ника" за 2020 год, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт премии.

Кинолента поборется за награду в категории "Лучший фильм стран СНГ и Балтии".

Фильм "Səpələnmiş ölümlər arasında" повествует об истории любви молодого человека по имени Давуд, мечтающего о настоящей семье и верящего, что именно это привнесет смысл и любовь в его беспокойную жизнь. С Давудом случается череда неожиданных происшествий...

Авторы сценария – Рашад Сафар и Хилал Байдаров, оператор-постановщик – Эльшан Аббасов, композитор – Кянан Рустамли, исполнительные продюсеры – Денни Гловер, Сусан Рокфеллер. В фильме заняты актеры Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Гусейн Насиров, Самир Аббасов, Кямран Гусейнов, Марьям Нагиева, Кюбра Шюкюрова, Нармин Гасанова, Огтай Намазов, Мурват Абдулазизов и другие.

Фильм "Səpələnmiş ölümlər arasında" был включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля (2 -12 сентября 2020 года), представлен на 42-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) в рамках внеконкурсной программы "Эйфория наваждений" и на других кинофорумах.

"Ника" - кинематографическая премия, учреждённая Российской академией кинематографических искусств "Ника".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)