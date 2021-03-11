Азербайджанский театр: Я – Актер (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр представил видеоролик, посвященный 148-летию национального театра, сообщает Trend Life.

Ролик сопровождается композицией исполнительницы и композитора, заслуженной актрисы Эльзы Сеидджахан на слова народного поэта Вахида Азиза. Автор идеи - директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

Видео подготовлено режиссером Самиром Гуламовым и оператором Хикметом Шахвердизаде.

Коллектив театра выражает надежду на скорейшее завершение пандемии, чтобы вновь радовать зрителей своими премьерами и спектаклями.

История азербайджанского театра уходит корнями в глубину веков, ведь элементы театрального действия присутствуют в традиционных играх, свадебных обрядах и календарных празднествах. Но профессиональный национальный театр начал формироваться во второй половине XIX века. День национального театра в Азербайджане отмечается 10 марта.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)