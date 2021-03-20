Показ анимационных фильмов по произведениям великого Низами – в Баку проходит Art Fest Nizami (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках фестиваля искусств Art Fest Nizami по инициативе Музея мультипликации имени Назима Мамедова состоялся показ трех анимационных фильмов на произведения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви - Xeyir və Şər ("Добро и зло"), Şah və xidmətçi ("Шах и слуга") и Fitnə ("Фитне"), над которыми работал Назим Мамедов, сообщили Trend Life организаторы фестиваля НПО Arts Council Azerbaijan.

Показ прошел при поддержке министерства культуры и посольства Венгрии в Азербайджане. Выступая на мероприятии руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, выразил признательность посольству Венгрии в Азербайджане за содействие в проведении данного мероприятия.

Было отмечено, что задачи показа – еще ближе познакомить юное поколение с творчеством гениального Низами, привлечь больше внимания к его уникальным произведениям и богатому культурному наследию, а также рассказать зарубежным гостям о великом азербайджанском мыслители и поэте.

Дадаш Мамедов подчеркнул, что посольство Венгрии в Азербайджане уделяет большое внимание культуре и искусству нашей страны, принимает активное участие в поддержке различных культурных мероприятий и проектов.

После просмотра анимационных фильмов для учеников Образовательного комплекса №132-134 под руководством известной пианистки, учредителя и руководителя фестиваля "Симург" Саиды Тагизаде была организована музыкальная программа в исполнении юных музыкантов.

В программе выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов скрипачки Эльмира Дадашева и Хадиджа Гаджилы, ханенде Кянан Баширли, а также мугамное трио в составе Кямала Абдуллаева (кяманча), Руфата Мустафаева (тар) и Расула Новрузова (нагара).

Участники мероприятия также ознакомились с экспонатами Музея мультипликации имени Назима Мамедова - исходными материалами тех фильмов, которые были продемонстрированы в ходе показа. Это эскизы, зарисовки и многие другие материалы 50-летней давности.

В завершении вечера музыкантам были вручены памятные подарки и образовательные комиксы, посвященные охране водных ресурсов и рациональному использованию воды реки Кура. Данный проект был инициирован коллективом UNDP Kura II Project при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и НПО Arts Council Azerbaijan

Напомним, что автор идеи фестиваля Art Fest Nizami, проводимого в рамках Года Низами Гянджеви, - руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, художник и искусствовед Дадаш Мамедов.

(Автор: Джани Бабаева)