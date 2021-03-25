Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО)

Культура 25 марта 2021 18:19 (UTC+04:00)
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 880-летием со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя и Годом Низами Гянджеви в Азербайджане, а также 45-летием спектакля выдающегося режиссера, народного артиста Тофига Кязымова "Меч и перо" (Qılınc və qələm) представляем читателям воспоминания актеров, которыми они впервые поделились с Trend Life.

Премьера спектакля состоялась 19 марта 1976 года и стала подарком на праздник Новруз, значимым событием в культурной жизни страны.

Спектакль был поставлен по мотивам одноименного романа видного писателя, основоположника жанра исторического романа в национальной литературе Мамеда Саида Ордубади и вызвал в те годы большой резонанс в театральной среде, на протяжении многих лет с большим успехом шел на сцене Азербайджанского государственного национального драматического театра. Действия романа "Меч и перо" происходят в средневековье на территории современного Азербайджана. События главным образом разворачиваются в Гяндже XI-XII веков – периода государства во главе с тюркской династией атабеков Ильдегизидов (Эльдегезидов), носивших титул Великих атабеков Азербайджана. Главными героями произведения являются великий классик национальной поэзии Низами Гянджеви и его близкий друг, талантливый полководец и народный заступник Фахраддин. Характер друзей отражен в названии романа - "Меч и перо".

В спектакле были заняты как уже именитые, так и молодые артисты – Фуад Поладов (Шейх Низами), Амина Бабаева (Гатиба Инандж), Кямал Худавердиев (Фахраддин), Рафиг Азимов (Хаджа Марджан), Наджиба Меликова (София Хатун), Шукюфа Юсуфова (Рена), Гамлет Ханызаде (Хусамеддин), Ильхам Намиг Кямал (Судья), Самандар Рзаев (Амир Инандж), Бюрджали Аскеров (Атабек Мухаммед), Рамиз Мелик (Гызыл Арслан), Меджнун Гаджибеков (Солтан Тогрул), Кямиль Губушев (Тохтамыш), Гаджи Исмайлов (Глашатай), Махбуба Меликова (Иршад), Эльхан Гасаноглу (Шамсатдин), Мустафа Сулейманов (Джанполад), Севиль Халилова (Гёзель), Пярвиз Багиров (заключенный), Аскер Мамедоглу (садовник), Шахин Джабраилов (гонец), Микаил Мирза (командир войска) и другие. Автор музыки - Огтай Кязыми, ассистент режиссёра - Исрафил Исрафилов, художник – Фуад Гафаров.

Представляем читателям воспоминания актеров, которыми они впервые поделились с Trend Life

Народный артист Рафиг Азимов: "Я сыграл практически во всех спектаклях Тофига Кязымова и каждая его работа вызывала огромный интерес своей новизной, необычным подходом и оригинальным претворением замыслов авторов произведения. Еще со школьной скамьи многие из нас любили произведение Ордубади "Меч и перо", и когда узнали, что великий режиссер и новатор Тофиг Кязымов поставит это произведение, то все внимание культурной общественности было приковано к этому событию. Мы тогда были молодыми актерами, но режиссер создал настолько гармоничный коллектив, вселял в нас уверенность, всецело раскрывал наш потенциал, что каждый из нас с огромной любовью относился к своим ролям. Это был большой исторический проект на театральной сцене, которого все ждали с большим нетерпением. Кстати, сначала было решено поставить спектакль на русском языке, но Тофиг Кязымов настоял, чтобы спектакль был представлен на азербайджанском языке. Мы много репетировали, и Тофиг Кязымов относился к этому вопросу с очень большой ответственностью. Известно, что некоторые актеры параллельно принимали участие и в других проектах, снимались в фильмах, но режиссер категорически был против того, чтобы пропускать репетиции. В тот период я снимался в фильме Арифа Бабаева "Удар в спину", съемки которого проходили в Шеки. Однажды мне надо было срочно ехать из Баку в Шеки, репетиции задержались и я выехал поздно. Дорога занимала шесть часов. Но когда я добрался до Шеки, пошел дождь, и Ариф Бабаев сказал мне: "Какой смысл, что ты приехал? Ты поздно приехал и пошел дождь. Съемок не будет". Пришлось быстро возвращаться в Баку на репетиции. А во время финальных сцен фильма съемки задержались и Ариф Бабаев сказал, что позвонит и попросит отсрочку на день. Я ответил, что не получится. "Да ты что? Это Тофиг Кязымов, мы с ним столько лет дружим, делили кусок хлеба, он мне не откажет!". Надо было видеть его побелевшее лицо после разговора с Тофигом Кязымовым. Ариф Бабаев сердито посмотрел на меня и сказал: "Как такое может быть?! С ним невозможно разговаривать! Он сказал, чтобы ты вообще не появлялся на репетициях, если останешься еще на день!". Поэтому мне пришлось срочно возвращаться в Баку, а Арифу Бабаеву - снимать эпизод с моим участием тоже в Баку, причем, это была массовая сцена. Представляете, всех срочно отправили в Баку, чтобы завершить картину, так как поджимали сроки, а из-за репетиций спектакля не получалось вновь уехать в Шеки…

Мой образ евнуха Хаджи Марджана воплощал все отрицательные черты и был одним из центральных, так как во время действия все время приходилось находиться на сцене, хотя по произведению это было далеко не так. Режиссер значительно расширил этот образ, придал ему специфические черты, хоть и отрицательного, но очень гордого персонажа, который, хотя и мстил, но это был протест против несправедливого и жестокого отношения к нему. Был даже написан очень большой монолог, который и по сей день помню слово в слово. Но больше всего мне понравились безмолвные сцены с участием персонажа, которые говорили сами за себя. Это была одна из самых значимых ролей в моей творческой жизни на театральной сцене!".

Народный артист Ильхам Намиг Кямал: "Тофиг Кязымов является одним из выдающихся режиссеров театра и кино. С премьеры спектакля "Меч и перо" прошло 45 лет, но эти дни по-прежнему живы в моей памяти. Был настоящий триумф, овации зрителей и цветы, каждое представление проходило с аншлагом! Незабываемые впечатления! Сценарий, режиссура, все образы были настолько замечательно воплощены актерами, что считаю этот спектакль шедевром национального театрального искусства. Тофиг Кязымов был новатором и очень любил эксперименты – мы же тогда были молодыми актерами, но в каждом из нас он видел нужный ему потенциал. Каждая роль была блестящей, начиная от образа Низами Гянджеви, которого сыграл Фуад Поладов, до самой эпизодической роли. Тофиг Кязымов мог вмиг сделать популярным даже неизвестного актера, раскрыв и показав его талант. Так произошло, к примеру, с исполнительницей главной роли - Гатибы Инандж, которую сыграла Амина Бабаева, игравшая до этого эпизодические роли. Тофиг Кязымов как настоящий художник создавал "картины" из артистов, как скульптор "лепил" из них произведения искусства! В его постановках актеры, образно выражаясь, пели как соловьи. Такой это был великий мастер!

У меня был характерный образ Мухаккима – судьи с печатью, который вроде бы должен был выносить справедливые решения, но на самом деле был мошенником, постоянно строившим всем козни, и прелюбодеем. Этот образ был представлен режиссером в комическом формате, чтобы "разбавить" драматизм постановки. Кстати, по произведению данный персонаж со временем исчезает из поля зрения, но Тофиг Кязымов значительно расширил диапазон его действий, задействовав во многих сценах. Я играл во всех спектаклях этого режиссера – больших и малых, и это стало большой школой. Например, с первых дней прихода в театр, когда мне было 23 года, Тофиг Кязымов задействовал меня в образе 60-летнего старика в одном спектакле. Каждая роль была по-своему неповторима, но зрителям было особо интересно наблюдать за моим персонажем Мухаккимом, и я с большим удовольствием выступал в этой роли".

Народный артист Рамиз Мелик: "Я был учеником Тофига Кязымова в Государственном театральном институте, и начал служить в театре по его приглашению, в том числе получил первую роль в постановке "Старший сын". Тофиг Кязымов известен как создатель новой современной театральной модели, он воспитал плеяду талантливых молодых актеров, подарив нашему искусству таких мастеров, как Гасанага Турабов, Яшар Нури, Амалия Панахова, Микаил Мирза, Рафиг Азимов, Зарнигар Атакишиева, Махбуба Меликова, Пярвиз Багиров и другие. Я не только играл в его спектаклях, но и принимал участие в постановках как ассистент режиссера. В спектакле "Меч и перо" Тофиг Кязымов пригласил меня на роль Гызыл Арслана, и я принял это с большим удовольствием. Во-первых, спектакль ставил Тофиг Кязымов, во–вторых, я всегда увлекался историей и было очень интересно воплотить образ Гызыл Арслана – великого полководца и правителя государства Атабеков, который высоко ценил творчество Низами Гянджеви, встречался с ним, беседовал. Есть даже старинная миниатюра, на которой запечатлено, как Гызыл Арслан принимает поэта. Гызыл Арслану Низами Гянджеви посвятил свою вторую поэму "Хосров и Ширин". В те годы этот спектакль демонстрировался с большим успехом и стал ярким событием в культурной жизни страны. Это также было очень важно с точки зрения воспитания молодежи в духе национальных ценностей. Великолепен был в своей роли Фуад Поладов, Амина Бабаева впервые сыграла свою главную роль, все актеры замечательно воплотили свои образы. Кстати, образ Низами впоследствии также был воплощен Гамлетом Ханызаде в спектакле "Атабеки", поставленном по драме Наримана Гасанзаде. Я сыграл в этом спектакле Солтана Тогрула III, Кямал Худавердиев – Гызыл Арслана, Вяфа Фатуллаева и Сафура Ибрагимова играли Гатибу Инандж. Такие спектакли входят в Золотой фонд национального искусства".

(Автор: Вугар Иманов)

Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Image
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Image
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Image
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Image
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Image
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Image
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Image
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Image
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Image
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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