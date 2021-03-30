В Азербайджане объявлен конкурс на тему "Хары бюльбюль"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлено о проведении конкурса фотографий и изделий ручной работы на тему "Хары бюльбюль", сообщили Trend Life в Объединении фотографов страны.

Организаторы конкурса - Институт дендрологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Исполнительная власть и Управление молодежи и спорта Хазарского района.

Задачи проекта – продемонстрировать в работах молодых авторов чувство патриотизма, безграничной любви к Родине, показать прекрасную природу Азербайджана, отразить славную Победу во второй Карабахской войне героической азербайджанской армии.

Желающие принять участие в конкурсе должны отправить фотографии работ до 10 апреля на адрес электронной почты [email protected], указав свое имя, фамилию, год рождения, контактный номер телефона, школу и учебный центр, где конкурсант занимается изобразительным искусством.

Каждый участник может представить на конкурс не более трех работ. На них не должно быть авторской подписи и логотипа.

Участникам, занявшим первые три места, будут вручены почетные дипломы и денежные награды:

- I место – 200 манатов;

- II место – 100 манатов;

- III место – 50 манатов.

Итоговая выставка конкурса состоится 15 апреля в Институте дендрологии НАНА.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)