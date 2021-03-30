Уникальный ковер в коллекции азербайджанского музея (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра на своих официальных страницах в социальных сетях представил новое произведение искусства из своей экспозиции - ковер "Челеби", сообщает Trend Life.

Этот ковер XVIII века, сотканный из высококачественной шерсти, окрашенной натуральными красителями, имеет исключительное значение для музейной коллекции. Он сохранился до наших дней в хорошем состоянии. Ковер подарен шушинскому филиалу музея министерством культуры Азербайджана в 2020 году.

"Серединное поле ковра представляет собой композицию с одним большим медальоном и с 16 изрезанными по краям лепестками на темно-бордовом (сумахѝ) фоне, а также заполняющими элементами, имеющими определенный смысл. Хотя эта медальонная композиция, принадлежащая древним тюркам, имеет разные значения, в основном она олицетворяет солнце. Основной бордюрный пояс, окружающий серединное поле ковра, заполнен орнаментом "зульфи-алем", широко распространенным в азербайджанском ковроткачестве. Остальные элементы в серединном поле ковра и на бордюре вносят в композицию особую гармонию с точки зрения цвета", - отмечено в сообщении.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)