Названы победители конкурса "Моя душа – Азербайджан"

БАКУ /Trend Life/ - Определены победители Республиканского творческого конкурса среди мастеров графики и акварели под названием "Can Azərbaycan" ("Моя душа – Азербайджан"), сообщили Trend Life организаторы проекта.

Конкурс проходил при организации Азербайджанской государственной картинной галереи, представительства Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan, Центра искусств "Хатаи", а также при поддержке министерства культуры и Союза художников Азербайджана.

Проект направлен на повышение интереса к работам, созданным в технике графики и акварели, а также отражение в художественных произведениях доблести и мужества, проявленных азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева, и единства всего азербайджанского народа.

Победители конкурса среди акварельных работ:

I место – Хафиз Керимов

II место – Фатма Кылыч

III место- Фейзи Мамедов

Победители конкурса среди графических работ:

I место – Эльмир Мамедов

II место – Гюнель Гулиева

III место – Абульфаз Фараджоглу

Призовой фонд конкурса:

I место – 350 манатов (два места в номинациях графика и акварель)

II место – 200 манатов (два места в номинациях графика и акварель)

III место –100 манатов (два места в номинациях графика и акварель)

Поощрительные награды конкурса (акварельный набор)

Ханлар Асадуллаев

Гюльшан Бахшалиева

Наиба Велиева

Зейнаб Ягубова

Лейла Вазехи

Работы, ставшие победителями, будут храниться в фонде Центра искусств "Хатаи". Наряду с наградами, в газете "Mədəniyyət" будет опубликована статья о лучшем произведении конкурса и его авторе. Итоговая выставка конкурса будет проведена в онлайн-формате.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)