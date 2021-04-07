Названы победители конкурса "Моя душа – Азербайджан"
БАКУ /Trend Life/ - Определены победители Республиканского творческого конкурса среди мастеров графики и акварели под названием "Can Azərbaycan" ("Моя душа – Азербайджан"), сообщили Trend Life организаторы проекта.
Конкурс проходил при организации Азербайджанской государственной картинной галереи, представительства Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan, Центра искусств "Хатаи", а также при поддержке министерства культуры и Союза художников Азербайджана.
Проект направлен на повышение интереса к работам, созданным в технике графики и акварели, а также отражение в художественных произведениях доблести и мужества, проявленных азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева, и единства всего азербайджанского народа.
Победители конкурса среди акварельных работ:
I место – Хафиз Керимов
II место – Фатма Кылыч
III место- Фейзи Мамедов
Победители конкурса среди графических работ:
I место – Эльмир Мамедов
II место – Гюнель Гулиева
III место – Абульфаз Фараджоглу
Призовой фонд конкурса:
I место – 350 манатов (два места в номинациях графика и акварель)
II место – 200 манатов (два места в номинациях графика и акварель)
III место –100 манатов (два места в номинациях графика и акварель)
Поощрительные награды конкурса (акварельный набор)
Ханлар Асадуллаев
Гюльшан Бахшалиева
Наиба Велиева
Зейнаб Ягубова
Лейла Вазехи
Работы, ставшие победителями, будут храниться в фонде Центра искусств "Хатаи". Наряду с наградами, в газете "Mədəniyyət" будет опубликована статья о лучшем произведении конкурса и его авторе. Итоговая выставка конкурса будет проведена в онлайн-формате.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)