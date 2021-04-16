Эльдар Гулиев дал мне путевку в мир кино – народный артист Гурбан Исмайлов

БАКУ /Trend Life/ - Прославленный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев дал мне путевку в мир кино, был моим большим наставником и другом, сказал Trend Life известный актер театра и кино, народный артист Гурбан Исмайлов.

Напомним, что сегодня народный артист Азербайджана Эльдар Гулиев скончался на 81 году жизни после продолжительной болезни.

"Я дебютировал в кинематографе в фильме "Расстрел откладывается", в котором Эльдар Гулиев был художественным руководителем. Я также сыграл в трех его последних фильмах – "Заложник", "Стамбульский рейс" и "Записки Дервиша". Для меня определяющим моментом всегда были высокие человеческие качества, какими и обладал Эльдар Гулиев, который всегда старался помочь, в том числе и мне, как в бытовом отношении, так и в творчестве. На съемочной площадке он отличался не только дисциплиной, но и давал творческую свободу актерам. Каждый его фильм нес посыл в общество, имел особый смысл. Его творчество заслуживает самых высоких слов и всегда получало высокую оценку широкой общественности. Мы потеряли не только большого режиссера, но и великую личность", - сказал Гурбан Исмайлов.

Эльдар Гулиев родился 18 января 1941 года в Баку в семье известного композитора Тофига Гулиева. В 1960-1966-х годах учился на режиссёрском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии на курсе Сергея Герасимова. После окончания института работал на киностудии "Азербайджанфильм". Впервые серьёзно заявил о себе в 1969 году выходом фильма "В этом южном городе". В своих фильмах 70-х годов Гулиев в основном исследовал тему становления характеров молодого поколения. В 1977 году за фильм "Бухта Радости" получил Государственную премию Азербайджана. В 1983 был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм "Низами". В 1987 году стал руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии "Дебют", где передавал свои знания и опыт молодым кинематографистам. Зрители с особой теплотой относятся к работам Мастера, среди которых такие фильмы, как "В этом южном городе", "Главное интервью", "Счастья вам, девочки!", "Бухта Радости", "Бабек", "Низами", "Записки дервиша" и многие другие.

Эльдар Гулиев - лауреат Госпремии, кавалер государственных орденов "Шараф", "Шохрат" и "Истиглал", являлся профессором кафедры кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, секретарем Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)