Ассоциация Русской молодёжи Азербайджана определила лучших чтецов по случаю Года Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме (Российский информационно- культурный центр) в Баку состоялось подведение итогов конкурса чтецов, посвященного Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения этого гениального азербайджанского поэта и мыслителя, сообщает Trend Life.

В связи с пандемией конкурс, проведенный в различных возрастных категориях, состоялся в виртуальном формате.

Работы оценивало жюри, в состав которого вошли член правления Ассоциации Русской молодёжи Азербайджана, общественный деятель Регина Ковалева, тележурналист Мехрибан Касумова, сотрудник представительства Россотрудничества в Азербайджане Кристина Кондратьева.

"Творчество Низами Гянджеви является общемировым наследием, призывает к гуманизму, любви, самым высоким человеческим ценностям, что очень важно пропагандировать среди подрастающего поколения. Финальная часть конкурса была проведена в два этапа с участием более 50 человек, в том числе юных чтецов из России. Участники с большим энтузиазмом отнеслись к проекту, некоторые даже показали костюмированные номера, что вызвало особый интерес, придав особый колорит. Поздравляем всех победителей. Мероприятия в честь Года Низами Гянджеви будут продолжены", - сказала Trend Life Регина Ковалева.

I-III места заняли: в возрастной категории 6-9 лет – Теймур Нуруллазаде, Алексей Дзюба, Камилла Мехтиева, 10-17 лет - Сабина Алекберова, Рияд Гусейнов, Аян Керимова, 18-35 лет - Арзу Мурадова, Сабина Юсибова, Лала Байрамова.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)