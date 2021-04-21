Выставка "Моя душа – Азербайджан": картины о доблести азербайджанской армии (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея представила итоговую виртуальную выставку Республиканского творческого конкурса среди мастеров графики и акварели под названием "Can Azərbaycan" ("Моя душа – Азербайджан"), сообщает Trend Life.

Конкурс проходил при организации Азербайджанской государственной картинной галереи, представительства Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan, Центра искусств "Хатаи", а также при поддержке министерства культуры и Союза художников Азербайджана.

Проект направлен на повышение интереса к работам, созданным в технике графики и акварели, а также отражение в художественных произведениях героизма и доблести, проявленных азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева, единства азербайджанского народа.

Работы, ставшие победителями конкурса, будут храниться в фонде Центра искусств "Хатаи".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)