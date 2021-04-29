"Инклюзивный театр" провел первую репетицию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Азербайджанского государственного академического музыкального театра "Инклюзивный театр" начался репетиционный процесс. Об этом сообщили Trend Life в театре.

Репетиции, которые проходят с участием детей и представителей молодежи с нарушением слуха и речи, начались с символических аплодисментов на языке жестов.

Руководитель проекта, директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев выразил признательность всем, кто участвует в реализации данного проекта. Художественный руководитель Творческой студии театра, народная артистка Шафига Мамедова пожелала успехов участникам группы, которая функционирует при студии, и дала ряд рекомендаций.

Своим мнением о проекте поделились заведующая отделом искусств министерства культуры Азербайджана Фарах Аджалова и советник отдела международного сотрудничества и инновационного развития Араз Багирлы. Они подчеркнули, что министерство всегда поддерживает подобные проекты.

Отметим, что генеральным продюсером "Инклюзивного театра" является координатор театра по международным проектам, доктор философии по искусствоведению Раджаб Мамедов. Обучать людей с ограниченными возможностями здоровья будут народный артист Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев и заслуженный деятель искусств, режиссер Аскер Аскеров.

В проекте также примут участие волонтеры театра, прошедшие обучение языку жестов. Под руководством сотрудника театра Алуды Шакаровой они на протяжении всего проекта будут помогать участникам.

Встречи и занятия участников "Инклюзивного театра" будут проходить преимущественно в онлайн-формате, и два раза в неделю - в театре, в небольшом составе, в соответствии с действующими в стране карантинными мерами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)