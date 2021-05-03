Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО)

Культура 3 мая 2021 14:50 (UTC+04:00)
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победителям XI Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов вручили награды и дипломы, сообщили Trend Life организаторы фестиваля.

Отметим, что победители фестиваля, который прошел в онлайн-формате, были объявлены еще в декабре 2020 года. Однако в тот период в связи с карантинными мерами организаторы фестиваля не смогли вручить лауреатам заслуженные награды. Победителям международной программы фестиваля награды были отправлены по почте.

Дипломы и призы лауреатам национальной программы вручили - заведующий отделом кинематографии министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов, директор фестиваля Фехруз Шамиев, главный специалист Госфильмофонда Азербайджана Рашад Гасымов.

Отметим, что работа кинофорума всегда направлена на поддержку отечественных режиссеров. Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов проводится с 2004 года. Ранее на фестивале были представлены картины, получившие признание на престижных международных фестивалях, среди которых Каннский, Венецианский, Берлинский и премия "Оскар".

Информационная поддержка фестиваля – TREND

Победители фестиваля:

Национальная программа:

- "Лучший художественный фильм" - ÜÇ YOL (Три дороги), режиссер Азер Аллахвердиев, награда фестиваля "Золотой гранат";

- "Лучший документальный фильм" - BİR ATA HAQQINDA (Об отце), режиссеры Тогрул Муса и Нурлан Гасанли, награда "Золотой гранат";

- "Лучший анимационный фильм" – QUZĞUN (Ворон), режиссер Фидан Ахундова, награда "Золотой гранат";

-"Лучший социальный ролик" - TEZLİKLƏ (Скоро), режиссер Ниджат Гадимли, награда "Золотой гранат";

- "Лучший сценарий" - ÜÇ YOL (Три дороги) – режиссер Азер Аллахвердиев.

Дипломов членов жюри удостоены фильмы:

- "QUYU" (Скважина) – режиссер Эльнур Паша;

- "SÜKUT" (Тишина) – режиссер Джейхун Турксой;

- "ANAMLA DƏQİQƏLƏR" (Минуты с мамой) – режиссер Санан Сафаров;

- "ZÜLEYXA İLƏ DİALOQLAR" (Диалоги с Зулейхой) – режиссер Рашид Агамалыев.

Программа фестиваля "Cinemobil"

- "Лучший фильм" – "BİR ZAMANLAR DƏRNƏGÜLDƏ" (Однажды в Дарнагюле) – режиссер Санан Сафаров.

Специальная награда Центра молодых кинематографистов "Cinema" - "BAKI KÜLƏYİ" (Бакинские ветра) – режиссер Ширин Ахмедов.

Награда "AzərNyuMedia" - "DÖNGƏ" (Поворот) – режиссер Вафа Агабалаева.

Специальный диплом компании "ÖZ FİLM" – "TIQ-TIQ VƏ DOSTLARI MÖCÜZƏLƏR AXTARIŞINDA" (Тыг-тыг и друзья в поисках чудес) – режиссер Султан Аббасбейли.

Международная программа фестиваля:

- "Лучший художественный фильм" – STİCKER (Наклейка), режиссер Георгий М. Унковский (Македония), награда фестиваля "Золотой гранат";

- "Лучший документальный фильм" - "YOU SHOULD HAVE STAYED HOME, YOU MORONS" (Вы должны остаться дома, дураки), режиссер Инес Луис (Португалия), награда "Золотой гранат";

- "Лучший анимационный фильм" – "NATURAL SELECTİON" (Естественный отбор), режиссер Алета Ражич (Босния и Герцеговина), награда "Золотой гранат";

- "Лучший режиссер" – "THE BED" (Кровать) – режиссер Даниэла Абад Ломбана (Колумбия);

- "Лучший режиссер документального фильма" – "THE HEAVENS" (Небеса) – режиссер Мануэль Марини (Италия);

- "Лучший режиссер анимационного фильма" – "LET’S MEET YESTERDAY" (Давай встретимся вчера) – режиссер Ива Токмакчиева (Болгария).

Специальная награда членов жюри – "PERPETUAL NIGHT" (Вечная ночь) – режиссер Педро Пералта (Португалия).

Специальный диплом членов жюри – "WARD'S HENNA PARTY" (Церемония хны) – режиссер Морад Мустафа (Египет)

Специальная награда Центра молодых кинематографистов "Cinema" - DRIFTERS (Дрифтеры) – режиссер Джей Уалкер (Чехия).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Image
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялось награждение победителей Бакинского международного кинофестиваля – список (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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