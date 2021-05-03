Произведение композитора Аяза Гамбарли включено в диск, выпушенный в Вене

БАКУ /Trend Life/ - Произведение азербайджанского композитора Аяза Гамбарли включено в CD-диск, выпушенный в Вене (Австрия), сообщили Trend Life в Министерстве культуры Азербайджана.

Произведение Mirage (İlğım/Мираж) выпускника Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, члена Союза композиторов Азербайджана Аяза Гамбарли вместе с сочинениями известных композиторов вошло в CD-диск, подготовленный Венским университетом музыки и исполнительского искусства.

Отметим, что выпуск CD-диска не носит коммерческий характер. Задача альбома – познакомить слушателей с музыкой народов мира.

Произведение Mirage заняло первое место на международном конкурсе композиторов имени Маурисио Кагеля, проведенном в 2019 году в Вене.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)