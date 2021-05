Pomegranate Orchard – из Азербайджана в Европу. Драма одной семьи (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках фестиваля BRIDGES. East of West Film Days с 14-го по 27 мая представлены онлайн-кинопоказы E-bridges. Азербайджанское кино представлено драмой "Гранатовый сад" (Nar Bağı, Pomegranate Orchard) Ильгара Наджафа, сообщает Trend Life со ссылкой на организаторов.

BRIDGES. East of West Film Days – фестиваль, который традиционно проводится в Брюсселе Центром изобразительных искусств BOZAR, одним из крупнейших культурных институций Бельгии. Событие посвящено кинематографу стран Восточного партнерства и призвано стимулировать творческие обмены и межкультурный диалог. В связи с карантинными ограничениями фестиваль пройдет онлайн – на платформе цифровых киноклубов AT Klub (Артхаус Трафик), что в свою очередь позволит приобщиться к просмотру не только жителям Брюсселя, но и аудитории со всей территории Европейского союза. Зрители на территории Евросоюза могут смотреть фильмы на платформе AT Klub бесплатно. Также во время фестиваля состоятся онлайн-встречи с создателями лент.

"Гранатовый сад" – фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film", снят в 2016 году по заказу Министерства культуры Азербайджана.

"Гранатовый сад" – драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой возвращается в родной дом, где живет его семья. Но после долгой отлучки ничто уже не будет как прежде…

Режиссер-постановщик – Ильгар Наджаф, авторы сценария – Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебо, оператор-постановщик – Айхан Салар, художник-постановщик – Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер – Акиф Алиев, продюсеры – Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмайлов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

"Nar bağı" с успехом был представлен на кинофестивалях в Болгарии, Турции, Иране, России, Германии, Беларуси, Австралии, Казахстане, Чехии, США, Таджикистане и других странах. В 2017 году фильм был включен в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Вугар Иманов)