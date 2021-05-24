Вечер культуры России и Азербайджана прошел в Москве

Культура 24 мая 2021 10:21 (UTC+04:00)
Вечер культуры России и Азербайджана прошел в Москве

БАКУ /Trend Life/ - В Москве, на Арбате, состоялся вечер встречи российских деятелей культуры и искусства с делегацией Минкультуры Азербайджана, передает Trend со ссылкой на "Вестник Кавказа".

В начале встречи собравшиеся почтили память народного художника СССР Таира Салахова, скончавшегося 21 мая 2021 года.

Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, доктор философских наук Тамилла Ахмедова, поприветствовав собравшихся, заметила, что культура остается важным фактором, посредством которого последовательно развиваются отношения между Россией и Азербайджаном.

Как рассказала корреспонденту "Вестника Кавказа" атташе посольства Азербайджана по культуре Нигяр Ахундова, делегация Минкультуры Азербайджана прибыла в Россию для изучения российского опыта в сферах культуры, художественного образования и искусства. "Серию встреч, которые предстоит провести на следующей неделе, мы начали со встречи с соотечественниками, которые живут, работают в Москве и трудятся в сфере культуры и искусства", - сообщила она.

Нигяр Ахундова уточнила, что из Баку прилетели начальник отдела искусств Минкультуры Фарах Аджалова, начальник отдела кинематографии Минкультуры Руфат Гасанов и исполняющий обязанности ректора Бакинской Академии хореографии Азиз Гараюсифли.

"Намечены встречи с профильными департаментами Министерства культуры РФ и крупными культурными учреждениями в Москве, включая Роскино, Росконцерт, Московскую государственную филармонию, Художественные галереи, ВГИК, Высшие курсы сценаристов и режиссеров, ГИТИС, Московскую Академию хореографии и другие", - уточнила атташе азербайджанского посольства по культуре, добавив, что визит продлится три дня.

"Сегодня уже состоялась первая встреча с ректором ГИТИС, беседа была очень интересной и плодотворной. Это первый визит нового руководства Министерства культуры. Я надеюсь, что в будущем таких визитов будет немало и нас ждет много интересных проектов", - отметила Нигяр Ахундова.

Одна из участниц вечера, народная артистка Азербайджана, солистка Большого театра Динара Алиева приветствовала визит делегации Минкультуры АР. "Всегда замечательно, когда культурные деятели встречаются вместе. Спасибо нашему руководству, которое нас объединило в этот день. Я всегда рада присутствовать на таких мероприятиях", - сказала она.

Оперная певица высоко оценила уровень культурного взаимодействия двух стран. "Уже многое достигнуто, происходит обмен молодых голосов, которые начинают в Баку, делают карьеру на Западе, затем возвращаются в Россию. Таких очень много – это то, о чем я могу рассказать со своей, вокальной стороны сферы искусства", - сообщила Динара Алиева.

Солистка Большого театра поведала, что недавно она выступала в Шуше, впервые после освобождения от оккупации принявшей музыкальный фестиваль "Хары-бюльбюль". "В Шуше было потрясающее мероприятие. Мы очень счастливы, что это произошло. Концерт прошел замечательно, мы получили море эмоций и чувств. Надеюсь, в Шуше продолжит звучать наша музыка", - подчеркнула она.

Проректор по учебной части Бакинской академии хореографии, и.о. ректора академии заслуженный артист Азербайджанской Республики Азиз Гараюсифли рассказал, что в течение трех дней собирается встретиться с ректорами ведущих академий Москвы, в частности, Московской академии хореографии, Российской академии музыки имени Гнесиных. "Сегодня мы уже побывали в ГИТИСе. Будем также встречаться с представителями азербайджанской творческой интеллигенции, живущими в Москве. У нас подписано много договоров с вузами, причем как российскими, так у европейскими, но многие договоренности остаются на бумаге. Нужно активизировать сотрудничество. Русская балетная школа - одна из ведущих мировых школ, и мы бы хотели бы расширять сотрудничество. Для этого нужно организовать мастер-классы ведущих педагогов, преподавателей московских университетов и академий. Также мы бы хотели организовать обмен педагогическим составом, приглашать ведущих российских педагогов в Азербайджан, не только на мастер-классы, но и на долгосрочную работу, чтобы поднять уровень нашей хореографии", - заявил Азиз Гараюсифли.

Он выразил мнение, что такое сотрудничество будет полезно для обеих сторон. "Франция, Англия, Германия, конечно, прекрасны, но они от нас далеко. А с Россией нас связывает очень много общего, в том числе в сфере образования, то, что осталось от советской школы. Мы это должны использовать. Думаю, вместе мы могли бы сделать очень много полезного", - заметил и.о. ректора академии Бакинской академии хореографии, добавив, что в Азербайджане большое внимание уделяется изучению русского языка, широко распространен русский сектор, и знание русского языка, русской культуры должно стать платформой для сотрудничества.

Художник-керамист Гаранфиль Гурбанова, которая уже более двух десятков лет работает в Москве, рассказала, что ее гончарная мастерская производит посуду, изразцы, глиняные вазоны, в том числе по азербайджанским мотивам. Она выразила мнение, что сейчас много молодых, талантливых, активных людей готово работать на укрепление российско-азербайджанского сотрудничества в сфере культуры. "Отношения между нашими странами всегда были теплыми. Думаю, что мы друг с другом знакомимся, узнаем, представляем друг друга, и это очень помогает", - сказала Гаранфиль Гурбанова.

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