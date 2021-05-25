Американцы показали на весь мир азербайджанскую композицию "Sənsiz" на английском языке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В двухчасовой концертной программе One World американского коллектива Juventus New Music Ensemble прозвучал азербайджанский романс "Sənsiz" (Без тебя) на английском языке, сообщает Trend Life.

Концерт классической музыки был представлен в соцсетях во многих странах мира. Композицию исполнила Келли Холлис. Автор романса "Sənsiz" на стихи азербайджанского классика XIV—XV веков Имадеддина Насими – молодой композитор, выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (класс выдающегося композитора Арифа Меликова) Тамилла Ахадова, которая перед исполнением романса рассказала о работе над произведением.

Автор текста на английском языке - профессор Бакинской музыкальной академии и Джекобсской школы музыки при Индианском университете (США, Блумингтон), генеральный секретарь Национального музыкального совета Азербайджана, член правления Ассоциации музыкальных колледжей США, музыковед Аида Гусейнова.

"Это прекрасно, когда наша музыка путешествует по континентам", - отметила Аида Гусейнова.

(Автор: Вугар Иманов)