Юсиф Эйвазов выступит на открытии фестиваля "Звезды белых ночей" в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступит на открытии XXIX Музыкального фестиваля Мариинского театра "Звезды белых ночей", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге (Россия) 27 мая - 18 июля 2021 года. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, маэстро Валерий Гергиев.

Балет "Лебединое озеро" Чайковского, опера "Манон Леско" Пуччини и концерт французского пианиста Пьера-Лорана Эмара откроют фестиваль "Звезды белых ночей".

Народный артист Азербайджана примет участие в спектакле "Манон Леско" (полусценическое исполнение). Эйвазов исполнит партию кавалера де Гриё.

Юсиф Эйвазов (драматический тенор) является лауреатом и обладателем Гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Эйвазов выступает на известных оперных сценах, таких как Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр России, Парижская национальная опера и других.

(Автор: Джани Бабаева)