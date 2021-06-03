Парад победителей! Триумф Эльвина Ганиева в России (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой скрипач-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Эльвин Ходжа Ганиев с триумфом выступил на XXV Международном фестивале "Музыкальный олимп", сообщает Trend Life.

В программе "Парад победителей международных конкурсов" Эльвин Ходжа Ганиев исполнил Концерт для скрипки с оркестром "1001 ночь в гареме" Фазиля Сайя. Публика восторженно встретила выступление азербайджанского музыканта и наградила его бурными овациями.

Концертная программа представлена на сцене Cанкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Шостаковича. В ней также в сопровождении Академического симфонического оркестра филармонии выступили виолончелист Харума Сато (Япония), пианист Даниил Харитонов (Россия), вокалистка Марина Виотти (Швейцария).

Напомним, что Эльвин Ходжа Ганиев с успехом принимал участие во многих конкурсах и фестивалях. Он - лауреат международных конкурсов скрипачей имени К. Липинского и Г. Венявского, имени П. И. Чайковского, имени Д. Ойстраха и других. Эльвин Ходжа Ганиев завоевал золотую медаль II Международного музыкального конкурса в Берлине (Германия). Его имя включено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)