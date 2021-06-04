Roskino выбрало азербайджанский фильм

БАКУ /Trend Life/ - Проект полнометражного художественного фильма режиссера Асифа Рустамова "Mərmər soyuğu" (Холод мрамора) отобран для питчинга на совместной платформе российской киноорганизации Roskino и международного форума When East Meets West кинофестиваля Trieste Film Festival (Италия). Об этом Trend Life сообщили в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

На мероприятии, которое пройдет 8-10 июня в цифровом формате, состоится питчинг 26 кинопроектов. Из них 17 проектов – российские, девять – производства зарубежных стран, среди которых Азербайджан.

В рамках мероприятия у авторов будет возможность встретиться с российскими продюсерами и получить поддержку для совместного производства в размере 10 миллионов рублей.

Отметим, что фильм "Mərmər soyuğu" будет снят киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и французской компанией Arizona Productions при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Кинопроект ранее принимал участие в питчинге на международных кинофестивалях категории "А" в Таллине и Софии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)