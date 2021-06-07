Заслуженная артистка Азербайджана стала лучшей на конкурсе вокалистов в России

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, солистка Академии молодых певцов Мариинского театра Регина Рустамова заняла первое место на конкурсе вокалистов в рамках XXXIV Собиновского международного музыкального фестиваля в Саратове (Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Фестиваль прошел на сцене Саратовского академического театра оперы и балета. По итогам голосования жюри лучшей из 12 молодых оперных певцов стала Регина Рустамова (меццо-сопрано). Ей вручили премию в размере 100 тыс. рублей.

В этом году фестиваль был посвящен 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и русскому балетному театру. Завершился фестиваль большим гала-концертом с участием оперных солистов и лауреатов конкурса вокалистов.

Регина Рустамова – заслуженная артистка Азербайджана, лауреат международных конкурсов. Многие годы блистает в заглавных партиях на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Рустамова гастролировала в Великобритании, Италии, Германии, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Бразилии, Китае, Турции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)