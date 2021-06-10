Мой Азербайджан - пленэр в музыкальном сопровождении (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках IV Республиканского фестиваля детского рисунка "Azərbaycanım" (Мой Азербайджан) для юных художников проведен очередной пленэр, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Пленэр прошел на территории рядом с Центром искусств "Хатаи". В нем приняли участие десять юных художников, отличившихся в ходе творческого конкурса "Yurdumuza bahar gəlir" (В наш край идет весна). Они создавали свои произведения под музыкальное сопровождение.

Народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, сотрудник Азербайджанской государственной картинной галереи Эльчин Гусейнли, художник Абдул Шариф подчеркнули важное значение подобных мероприятий в формировании творчества нового поколения. Было отмечено, что задачи фестиваля - это развитие способностей талантливых детей и молодежи, активизация их творческой деятельности.

Фестиваль "Azərbaycanım" организован Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики.

(Автор: Джани Бабаева)