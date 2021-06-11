Музыка рисует, а картина звучит… - воркшоп в Ичери Шехер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичери Шехер в рамках музыкального фестиваля "Симург" проходит воркшоп азербайджанских художников, сообщает Trend Life.

Воркшоп организован при содействии НПО Arts Council Azerbaijan, среди его участников - Эльдар Бабазаде, Роя Гасанова, Нигяр Фамильсой, Камилла Мурадова, Дадаш Мамедов, Саида Тагизаде, Нигяр Ниязова, Айнура Мустафаева, Вусаля Шарифова, Афаг Акберова и Роза Мурадова.

Отметим, что художественные работы, создаваемые в ходе воркшопа, отражают музыкальное искусство. С каждого полотна "звучит" музыка – у кого-то из авторов это азербайджанские национальные мотивы, у других - классические произведения, ну а третьи отдают предпочтение джазу или року.

При наблюдении за работой художников вспоминается фраза "Музыка рисует, а картина звучит…".

В текущем году детский музыкальный фестиваль "Симург" расширил свою программу. Если ранее конкурс проходил только среди пианистов, то в 2021 году в проекте принимают участие также исполнители на струнных и духовых инструментах, вокалисты, а отбор участников планируется проводить не только в столице, но и в регионах Азербайджана.

"Симург" - это не только концерты, но и образовательные проекты, а также воркшопы и художественные выставки. Такой формат фестиваля связан с тем, что организаторы стремятся выявлять все грани таланта юных участников, расширять их кругозор.

Автор и руководитель фестиваля "Симург" - азербайджанская пианистка, лауреат престижных международных конкурсов Саида Тагизаде.

Фестиваль проводится при поддержке министерства образования, министерства культуры Азербайджана, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Baku Media Center, НПО Arts Council Azerbaijan, Pasha Holding и Aqua Vita.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)