Славные вехи Хана Шушинского – потомка основателя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира

БАКУ /Trend Life/ - Творчеству и 120-летию со дня рождения выдающегося исполнителя мугама, народного артиста Азербайджана Хана Шушинского была посвящена видеоконференция под названием Havalansın Xanın səsi – Şuşadan Şərq dünyasına, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В видеоконференции приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса (парламент) Ганира Пашаева, завотделом искусства министерства культуры Фарах Аджалова, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы, секретарь Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид, дочь Хана Шушинского, руководитель фонда его имени Бейимханым Джаванширова-Вердиева и другие.

Народные артисты Мансум Ибрагимов и Назакят Теймурова исполнили композиции из репертуара Хана Шушинского.

В ходе видеоконференции было рассказано о жизни и творчестве Хана Шушинского, чье имя золотыми буквами вписано в историю страны.

Хан Шушинский (Исфандияр Джаванширов) родился 20 августа 1901 года в городе Шуша. Прямой потомок основателя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира, его прадед – Мухаммед бек Джаваншир. Исфандияр был первым ребенком Аслана аги Джаваншира и Бегим ханум, дворянки из рода Бехбуд бека, одной из ветвей династии Джаванширов. Учился в Реальной школе, любил естественные науки, знал русский и фарсидский языки, но отдавал предпочтение литературе и поэзии, особенно увлекался поэзией Физули. Оценив его любовь к музыке, отец подарил ему тар. Исфандияр овладел этим искусством и научил своего брата Аллахъяра мастерству игры на таре. В дальнейшем Аллахъяр стал одним из признанных таристов Азербайджана, на протяжении многих лет они выступали вместе. А первым учителем мугама стал один из мастеров своего времени Ислам Абдуллаев (Сегях Ислам). Еще в 16 лет за блестящее исполнение на одном из шушинских меджлисов мугама Кюрд-Шахназ его стали называть Хан. Он действительно стал Ханом азербайджанской музыки! Обладатель сильного голоса с широким диапазоном Хан Шушинский с мастерством пел мугамы, народные песни и теснифы, среди которых были Mahur-Hindi, Bayatı-Qacar, Qatar , Qarabağ şikəstəsi, Arazbarı, Heyratı, Qara göz и т.д. Он исполнял народные песни с особым блеском, при этом добавляя в них новые штрихи. Поскольку хорошо играл и на бубне, то всегда имел успех, исполняя ритмические мугамы. Был автором многих произведений - Qəmərim, Ay Gözəl, Məndən gen gezmə, Al yanağında, Dağlarda çiçək, Gözəl yarım, Ölürəm, a Ceyran bala и т.д., посвятив родной Шуше песню Şuşanın dağları başı dumanlı ("Покрыты туманом горы в Шуше"). В фильме же "Не та, так эта" (Мешади Ибад), снятом по одноименной музыкальной комедии азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, Хану Шушинскому аккомпанируют исполнитель на кяманче Тялат Бакиханов и тарист Бахрам Мансуров.

В 1960-е годы организовал мугамную студию при Азербайджанской государственной филармонии, преподавал также в Азербайджанском государственном музыкальном училище. Он был любимцем азербайджанской публики, и когда кто-то хорошо исполнял мугамы, ему говорили: “Ну, ты прямо Хан Шушинский!”. Любовь народа к Хану Шушинскому не знала границ. Он скончался после продолжительной болезни 18 марта 1979 года. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)