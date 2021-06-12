Всемирно известный хореограф посетил Центр творчества Максуда Ибрагимбекова в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный хореограф, заслуженный деятель искусств России, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев, народный артист Азербайджана, известный джазовый музыкант Джамиль Амиров и главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев посетили Центр творчества Максуда Ибрагимбекова в Баку, сообщает Trend Life.

Гости ознакомились с экспозицией центра.

Отметим, что Максуд Ибрагимбеков является одним из авторов либретто балета "Тысяча и одна ночь".

В августе 2020 года на Приморской сцене Мариинского театра с огромным успехом прошла премьера новой постановки балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, которая с таким же успехом в январе 2021 года была показана на прославленной сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Хореографом-постановщиком и автором новой версии балета выступил Эльдар Алиев, дирижировал спектаклем заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)