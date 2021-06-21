Снимается художественный фильм о генерал-майоре Поладе Гашимове (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В соцсетях распространились видео- и фотоматериалы со съемок художественного фильма, посвященного памяти генерал-майора Полада Гашимова и всех героев Азербайджана, павших в борьбе за освобождение оккупированных земель Родины от армянских агрессоров.

Подробности пока не разглашаются, но, как стало известно Trend Life, проект реализуется при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана. Режиссер-постановщик – Микаил Микаилов, над фильмом также работают Руслан Исмайлов, Руслан Агазаде, Турал Вагифоглу, Гюнай Рагимова и другие. В ролях: Расим Джафар, Эльнур Керимов, Эльшан Рустамов, Ярослав Трифонов, Араз Пиримов и другие.

Полад Гашимов (02.01. 1975 – 14.07. 2020) родился в селе Вандам Габалинского района Азербайджана. Генерал-майор, начальник штаба 3-го армейского корпуса Вооружённых сил Азербайджана. Участник Карабахской войны и боевых действий в Нагорном Карабахе в начале апреля 2016 года. Дважды кавалер ордена «За службу Отечеству» (2014, 2016). За годы службы был также награждён 12 медалями. Погиб 14 июля 2020 года при отражении очередного акта агрессии Армении на участке государственной границы Азербайджана в Товузском направлении. Полад Гашимов - первый и единственный генерал независимого Азербайджана, погибший непосредственно в ходе боевых действий. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку. Его именем названа одна из центральных улиц в Габале, а также Хатаинском районе Баку. В муниципалитете Османгази провинции Бурса (Турция) открыт парк имени героя.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)