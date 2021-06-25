Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 25 июня 2021 19:04 (UTC+04:00)
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Послевоенные годы, побережье Северной Африки. Безработному американскому лётчику Бену Энсли предлагают большие деньги за опасную работу – подводные съёмки акул. Для этого он летит на своём самолете в удаленную бухту Красного моря. В последний момент Бен, поддавшись на уговоры, берет с собой 11-летнего сына Дэви. Мальчик остается на берегу ждать, когда отец вернётся из морских глубин. Однако случается несчастье…Бен подвергается нападению акул и полуживым выбирается на берег, а мальчик, спасая жизнь себе и отцу, с трудом затаскивает его в самолёт и взлетает. Бен, теряя сознание, на ходу учит Дэви управлять машиной, и тот преодолевает опасный путь и сажает самолёт на аэродроме, сделав всё правильно до последнего дюйма…

Фильм "Последний дюйм", снятый в 1958 году киностудией "Ленфильм" по одноименному рассказу Джеймса Олдриджа, стал настоящим бестселлером кино и оставил большой след в памяти зрителей. На Всесоюзном фестивале в Минске в 1960 году фильм получил все лучшие призы – в номинациях за лучшую работу режиссера, оператора, композитора, мужскую роль и среди детских фильмов. По сей день его можно смотреть с большим удовольствием – настоящий фильм на века!

Представляем читателям Trend Life интересную историю создания фильма и судьбу главных героев.

Это был первый фильм, в котором Баку "превратился" в заграничный город. Только потом он станет Буэнос-Айресом, Стамбулом, Тегераном, Техасом, латиноамериканскими и арабскими городами. В "Последнем дюйме" Баку стал египетской Хургадой (в фильме называется Маргада), и съемки проходили на улочках старинного Ичери шехер. В пригороде Баку, на аэродроме в Забрате, был снят заштатный, всеми ветрами продуваемый аэропорт Маргады, а отдаленное и затерянное в песках морское побережье – в Бильгях. В фильме также сыграли известные азербайджанские актеры Алиага Агаев (хозяин кафе), Мухлис Джанизаде (механик) и другие.

Интересно, что для сценариста Леонида Белокурова, режиссеров Теодора Вульфовича и Никиты Курихина "Последний дюйм" стал дебютом в художественном кинематографе.

Актер из немецкой оккупации

На роль Бена Эсли был приглашен известный актер Георгий Жженов, но когда были отсняты кинопробы, режиссеры изменили решение и сняли Николая Крюкова. Этому актеру тогда было уже 53 года, и до этого он появлялся лишь в эпизодических ролях в нескольких картинах. "Последний дюйм" стал его первой крупной и самой известной работой в кино. Харизматичный актер с голубыми глазами стал звездой советского кино, снявшись в около тридцати фильмах, среди которых: "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Бронзовая птица", "Остров сокровищ", "Россия молодая", "Туманность Андромеды", "Смерть под парусом", "Поднятая целина", "Долгая дорога в дюнах", "Петровка, 38" и т.д. Действительно необыкновенные внешние данные, мужество и благородство в чертах лица, жестикуляции, в голосе актера, но…

До фильма "Последний дюйм" режиссеры не хотели снимать его главных ролях, так как он был объявлен "неблагонадежным". Во время начала Великой Отечественной войны актер служил в Ленинградском театре-студии под руководством Сергея Радлова, который не успели эвакуировать – началась тяжелейшая жизнь в блокаде. Актеры театра выступали во фронтовых бригадах, но зимой 1942 года Николай Крюков попал в больницу в крайне истощённом состоянии – не мог самостоятельно передвигаться. В феврале 1942 года труппа была эвакуирована в Пятигорск, но летом того же года город стремительно взяли немцы, и они оказались в оккупации. Тем не менее оккупационные власти приказали коллективу продолжать ставить спектакли. Немцы были восхищены игрой театра Радлова и, когда в 1943 году Северный Кавказ был освобожден от фашистов, вывезли их сначала в Запорожье, а затем – в Берлин, Париж и, наконец, в Ла Фоссет. Чтобы как-то прожить, выступали перед жителями и в лагерях для русских военнопленных. После освобождения Франции союзниками работали в Марселе, но потом решили вернуться на родину.

Сергея Радлова ждала суровая участь: вместе с Анной он был арестован прямо у трапа самолёта по прибытии в СССР по обвинению в измене Родине и сотрудничестве с оккупантами. В ноябре 1945 года они были осуждены на 10 лет лагерей. Анна в заключении скончалась, а Сергея Радлова освободили только после смерти Сталина и реабилитировали в 1957 году. Николай Крюков избежал лагеря, но его карьера сильно пострадала – было запрещено работать в театрах крупных городов. Он выступал в Тбилиси, Твери, Ростове-на-Дону, Риге и только в 1958 году вернулся в Ленинград, где ему и поступило предложение сыграть в фильме "Последний дюйм". После этого фильма, несмотря на дальнейшие творческие успехи, ему так и не простили "темное пятно" немецкого плена и дали заслуженного артиста России только в 1991 году, когда ему было уже 76 лет. А когда через два года актер скончался, на скромном постаменте была выбита надпись – "Истинно народный". Главных ролей у него было совсем немного, но благодаря характерной внешности, мастерству перевоплощения и убедительности создаваемые им образы легко и надолго запоминались даже в небольших эпизодах.

Что произошло с юным героем

Роль мальчика Дэви сыграл 13-летний Слава Муратов. Многие подростки, посмотревшие фильм в 60-70-х годах, уже будучи взрослыми людьми, признавались, что картина помогла им сформировать настоящий мужской характер. Как и самому Славе, который стал военным. До и после этого фильма он снялся всего в двух короткометражках. Но именно эта картина принесла юному Славе недетскую славу. Являясь фактически актёром одной роли, он воплотил в "Последнем дюйме" все мальчишеские мечты о приключениях, благородстве, подвиге, самопожертвовании, смелости и силе воли. Как сложилась судьба "звездного мальчика"? Слава Муратов закончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище, посвятив себя военной карьере. Скорее всего, по роду службы он был засекречен: в открытых источниках нет ни одной фотографии взрослого Дэви – Вячеслава Муратова. По некоторым данным, в конце 80-х в звании майора был командиром инженерно-строительного батальона в Ленинграде (Санкт-Петербург), куда был переведен из Афганистана после вывода советских войск. В части пользовался большим уважением и авторитетом. Более того, на каждый его день рождения солдатам обязательно показывали фильм "Последний дюйм". В звании полковника вышел в отставку. Что было потом – неизвестно…

Интересные моменты

В те годы фильм действительно произвел сенсацию, и не только по сюжету. Не глядя на титры, можно было подумать, что это настоящий голливудский фильм с зарубежными звездами. Аэродром и все натурные съемки для зрителя весьма похожи на побережье Красного моря. Поражает невероятная точность "заграничной" фактуры – одежда, вещи, плакат на стене кафе. В те времена фильмы о загранице вызывали улыбку – все делалось "топорно". В этом фильме все было показано очень правдоподобно.

В произведении автора Бен с сыном летает на самолете Fairchild 24G, а в съемках фильма использовали похожий на него внешне советский Як-12. Сейчас этот самолёт находится в аэроклубе города Киржач.

Рассказ Джеймса Олдриджа был написан в 1957 году и в том же году был переведен на русский язык. Английское же издание книги было осуществлено лишь в 1960 году.

Музыку к фильму написал Моисей (Мстислав) Вайнберг, а тексты песен сочинил Марк Соболь. "Песню о погибших пилотах" исполнил Михаил Рыба, которого за его уникальный голос (бас-профундо) называли советским Полем Робсоном.

Часть подводных съемок была осуществлена оператором Анатолием Поповым и его коллегами со студии "Моснаучфильм", а другая часть была куплена у французской фирмы "Рекен Ассосье".

В рассказе Олдриджа действие происходит в пустыне, неподалеку от рыбацкого поселка под названием Хургада – с 1980-х годов это место на берегу Красного моря стало популярным во всем мире курортом.

Кстати, Олдридж написал продолжение этого рассказа под названием "Акулья бухта". По сюжету, все заработанные деньги Бен потратил на лечение, не было денег даже на билеты, чтобы улететь в Америку. И вот он, однорукий, вновь летит вместе с Дэви на подводные сьемки. В целях безопасности он сделал железную клетку, из которой будет снимать акул. Но вновь неудача – под водой клетка срывается с троса и Бен не может из нее выбраться. И его, рискуя жизнью, опять спасает Дэви. Бен выбирается на берег, но камера с пленкой осталась в море. Но Бен за ней возвращается. Он не станет еще раз рисковать жизнью сына, как в прошлый раз. Ни за какие деньги…

(Автор: Вугар Иманов)

Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Нападение акулы на побережье Баку, или Последний дюйм. Как сын спас отца – история на века! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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