Подведены итоги международного конкурса Azerbaijan Photo Salon 2021 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Подведены итоги VII Международного фотоконкурса Azerbaijan Photo Salon 2021, организованного фотоклубом Gilavar, входящим в Международную федерацию фотографического искусства, сообщил Trend Life сопредседатель клуба Рашад Мехтиев.

На конкурс было представлено 7300 работ со стороны 519 фотографов из 75 стран мира. В номинациях на свободные темы "Цветные фото", "Черно-белые фото", "Портрет" и "Путешествие" работы оценивались членами жюри из Азербайджана, Италии и Индии в соответствии с международными правилами. 121 фотограф из 38 стран был удостоен 161 награды по четырем номинациям.

Представители Азербайджана стали обладателями 11 наград. Среди них, Рамиль Зейналов удостоен серебряной медали и почетной ленты, Роман Исмайлов, Орхан Азимов, Валерий Хлызов, Александр Фирстов, Фаргана Гасымлы - почетной ленты, Нурлан Тахирли и Рустам Магеррамов – диплома. Победителям будут вручены золотые, серебряные и бронзовые медали, специальные ленты и дипломы, будет создан электронный каталог лучших работ.

(Автор: Вугар Иманов)