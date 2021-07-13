Назначен новый главный режиссер Азербайджанского музыкального театра
БАКУ /Trend Life/ - Приказом министра культуры Азербайджана Анара Керимова новым главным режиссером Азербайджанского государственного академического музыкального театра назначен известный режиссер Джавид Имамвердиев, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.
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