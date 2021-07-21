Азербайджанский фильм признан лучшим в Германии, США, Испании и Индии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Çölçü" (Степняк/Steppe Man) продолжает получать призы на международных фестивалях.

Очередными призами в номинации "Лучший художественный фильм" картина награждена в Германии, США, Испании и Индии - на Brandenburg International Film Festival 2021 (Berlin, Germany), Brooklyn International Cinefest 2021 (New York - USA), Fiction Film Festival 2021 3rd Edition (Spain, Barcelona) и Roshani (Reel) International Film Festival 2021 (Aurangabad, Maharashtra, INDIA). Об этом сообщил Trend Life автор картины.

Результаты конкурса были объявлены в режиме онлайн в связи с пандемией COVID-19.

"По сей день фильм "Степняк" принял участие в 136-ти международных кинофестивалях и форумах, получив более 80 призов и наград в различных номинациях. Причина востребованности фильма со стороны международных фестивалей состоит в актуальности темы и интенции, а именно антропологической катастрофы, вызванной столкновением глобализации и национальной культуры", - отметил Шамиль Алиев

Фильм снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Это картина о двух соприкасающихся реальностях: современной и древней, архаической. По сюжету, молодой Степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца молодой Степняк знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни...

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Вюсал Мехралиев, Саломе Демуриа (Грузия) и другие.

(Автор: Вугар Иманов)